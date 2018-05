Über dem Celgene-Aktienkurs liegt ein Schatten! - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Celgene":

Aktienanalyst Yatin Suneja von SunTrust Robinson Humphrey empfiehlt die Aktien des US-Biotechkonzerns Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) laut einer Aktienanalyse weiterhin zu halten.



Ein auf die R&D-Aktivitäten fokussiertes Treffen mit dem Management habe die Bedeutung des Multiple Myelome-Programms für Celgene Corp. verdeutlicht.



Die Analysten von SunTrust Robinson Humphrey sind der Auffassung, dass Celgene die Führung im Myelom-Spektrum verteidigen kann. Allerdings sorgt sich Analyst Yatin Suneja über Patentstreitigkeiten bezüglich Revlimid. Der damit verbundene Schatten über dem Aktienkurs könnte die Celgene-Aktie zunächst etwas bremsen.



Die Aktienanalysten von SunTrust Robinson Humphrey stufen in ihrer Celgene-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "hold" ein, reduzieren jedoch das Kursziel von 106,00 auf 96,00 USD.









Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Celgene-Aktie:68,27 Euro +1,14% (29.05.2018, 16:06)Tradegate-Aktienkurs Celgene-Aktie:68,22 Euro +0,95% (29.05.2018, 16:44)Nasdaq-Aktienkurs Celgene-Aktie:USD 79,07 +0,56% (29.05.2018, 16:51)ISIN Celgene-Aktie:US1510201049WKN Celgene-Aktie:881244Ticker Symbol Celgene-Aktie Deutschland:CG3Ticker Symbol Celgene-Aktie Nasdaq:CELGCelgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) in ein US-basiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Summit, New Jersey. Celgene beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten für die Behandlung von Krebs und Immunkrankheiten. Zu den bekanntesten Medikamenten der Gesellschaft zählen Revlimid, Thalomid, Alkeran, Focalin und Ritalin. (29.05.2018/ac/a/n)Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.