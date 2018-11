Über 1 Milliarde US-Dollar – 2 neue Anleihen – 3 Jahre Laufzeit: General Motors Financial

General Motors Financial, der Autofinanzierungslösungsanbieter von General Motors, hat sich mit zwei neuen Unternehmensanleihen 35 Milliarden US-Dollar frisches Fremdkapital besorgt. Der Löwenanteil von einer Milliarde US-Dollar wurde mit der festverzinslichen Anleihe A2RT0H emittiert. Der Kupon beträgt 4,2000%, die Zinszahlung erfolgt halbjährlich. Fällig wird die Anleihe am 06.11.2021, bis zum Laufzeitende kann sie durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden (Make Whole Call Option).Mit einem variablen Kupon ist die zweite Anleihe (A2RT0G) ausgestattet. Das Emissionsvolumen der Floater-Anleihe beträgt 350 Millionen US-Dollar. Der Floater-Kupon entspricht dem 3 Monats USD ICE LIBOR (US0003M) + 110 Basispunkte, die Anpassung erfolgt immer zu 06. Februar/Mai/August/ November. Laufzeitende der Anleihe ist ebenfalls der 06.11.2021. Die Anleihe ist durch den Emittenten nicht vorzeitig kündbar. Der Kupon der aktuellen Zinsperiode beträgt 3,69238%.

Die Stückelung beider Anleihen beträgt anlegerfreundliche 1.000 US-Dollar nominal ab einem Mindestbetrag von 2.000 US-Dollar nominal. Am Börsenplatz Stuttgart kann die Abwicklung sowohl in Euro als auch in US-Dollar erfolgen.



