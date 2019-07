Ubiquiti Networks – steht hier der massive Breakout bevor?

Weitere Suchergebnisse zu "Ubiquiti Networks":

Symbol: UBNT ISIN: US90347A1007

Rückblick: Ubiquiti Networks mit Sitz in New York City ist ein amerikanischer Hersteller für aktive Netzwerkkomponenten, welcher sich seit der Gründung im Jahr 2005 auf WLAN Adapater für PCs als auch diverse Router Komponenten für den Freifunkbereich spezialisiert hat. Mit inzwischen mehr als 800 Mitarbeitern konnte das Unternehmen den Umsatz stetig steigern, was Anleger in den letzten Jahren mit anhaltendem Kaufinteresse und steigenden Kursen honoriert haben. Seit dem 52-Wochenhoch im April musste die Aktie trotzdem deutlich Federn lassen, konnte sich im Bereich des 200-Tagesdurchschnitts jedoch stabilisieren und in den letzten Wochen eine sich immer weiter verengende Handelsspanne bilden. Diese wird auf der Oberseite durch den Widerstand um $ 136,37 und auf der Unterseite durch ansteigende Tiefs und die sich daraus bildende Unterstützungstrendlinie begrenzt.

Chart vom 19.07.2019 Kurs: 133,44 USD



Meinung: Der EMA 20 und EMA 50 konnten bereits zurückerobert werden, was ich als bullisches Indiz für einen anstehenden Breakout deute. Fällt der Markt nicht mehr deutlich ab und vermeidet es, die Unterstützungstrendlinie zu brechen, sollte sich die aufgestaute Energie in einem Breakout durch den Widerstand von $ 136,37 entladen.

Setup: Kann der Wert unter erhöhtem Volumen ausbrechen ist hier ein Swingtrade mit einem Stopp-Loss unter $ 128,50 möglich. Bis zu den nächsten Quartalszahlen am 23.08.2019 haben Anleger noch genügend Zeit, um von deutlichen Kurszuwächsen zu profitieren.

Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in UBNT



