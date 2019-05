Uber – klassischer Fehlstart

In der Zukunft dürfte Uber eine elektrische Flotte anstreben, derzeit dominieren wohl noch die Verbrennungsmotoren. Und in diesem Bild hat die Aktie eine Fehlzündung geliefert. Vier Monate lang konnte man in den USA (fast) jede Aktie an den Mann bringen. Nun kommt der größte Börsengang des Jahres in der ersten wirklich schwachen Woche. Die erste Kursentwicklung der Uber-Aktie fiel dementsprechend mau aus. Am Montag spricht die Indikation für erneut tiefere Kurse. Eine spannende Konstellation: Sollte sich der Aktienmarkt wieder stabiler zeigen, dürfte auch Uber zur ersten Rally ansetzen. Mutige Anleger setzen mit moderaten Hebelprodukten auf die Aktie -der Citi mit Hebel 3,5 sowieder BNP Paribas mit Hebel 2,5. Wer es offensiver mag greift zum Bullmit Hebel 7,5. Die Spreads sind für eine volatile US-Aktie bei diesen Produkten sehr günstig.