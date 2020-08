Uber Aktie: Gerichtsurteil bringt Kursrutsch!

Die Aktie des US-Amerikanischen Unternehmens Uber hatte es in den vergangenen Monaten sehr schwer. Die Folgen der Corona-Pandemie haben auch dem US-Amerikanischen Unternehmen zu schaffen gemacht. Mitte März erlitt der Kurs ein Allzeittief von 14,04 Euro. Innerhalb des letzten sechs Monate verlor das Wertpapier 29 Prozent. Zwischen Montag und Mittwoch rutschte der Kurs allein um fast fünf Prozent nach unten. Die Uber-Aktie wird auf dem Frankfurter Parkett aktuell bei 26,76 Euro gehandelt.

Am Dienstag Mittag verkündetet der amerikanische Gerichtshof ein Urteil an, dass dem gesamten Unternehmen und allen Aktionären die Luft raubte:

In San Francisco entschied am Dienstag ein Richter per einstweiliger Verfügung, dass die Fahrer im US-Bundesstaat gemäß einem Gesetz von 2019 als Mitarbeiter statt als unabhängige Unternehmer betrachtet werden müssen. Uber und der Hauptkonkurrent Lyft führen schon seit mehreren Jahren einen Streit um den Status der Fahrer mit dem Gericht. Nun haben die beide Dienstleister einen herben Rückschlag erlitten. Die Verfügung wurde jedoch nun um zehn Tage ausgesetzt. So können Uber und Lyft Widerspruch einlegen.

Die Argumente auf Fahrvermittler Seite beziehen sich darauf, dass die meisten Fahrer selber keine Angestellten sein wollen. Die Flexibilität sei den Fahrern sehr wichtig, argumentiert Uber. Ein weiterer Grund für Uber die Fahrer nicht als Angestellte des Unternehmens zu registrieren, sind höherer Kosten etwa durch Sozialabgaben die einen deutlichen Preisanstieg nach sich ziehen würden.

Das aktuelle Beschäftigungs-System, bei dem Menschen entweder als Mitarbeiter mit weitreichenden Sozialleistungen oder als unabhängige Vertragspartner ohne Absicherung arbeiten müssen, sei „veraltet und unfair“, argumentierte Khosrowshahi in der „New York Times“. Es werden neue Gesetzte benötigt die beiden Parteien zu Gunsten kommen.

Uber ist ein amerikanisches börsennotiertes-Unternehmen, das eine Fahrdienstvermittlerplattform anbietet. Der Kunde hat die Möglichkeit weltweit in vielen Städten über Uber einen Fahrer zum entsprechenden Standort, für günstige Preise zu ordern. Das Unternehmen wurde 2009 in San Francisco gegründet und CEO ist Dara Khosrowshahi.



