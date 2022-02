U.S. Mint startet mit fulminanten Silbermünzen-Verkäufen ins neue Jahr

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

So viel Silber hat die U.S. Mint in einem Januar schon seit 2017 nicht mehr verkauft

Fünf Millionen Unzen Silber verkauft im Januar, diese Zahlen sprechen für eine starke physische Nachfrage. So wurden im ersten Monat des laufenden Jahres rund 4,6 Prozent mehr Silbermünzen von der U.S. Mint verkauft. Dabei ist der Januar in der Regel der beste Verkaufsmonat. Diesmal sind jedenfalls viele Anleger wieder in den physischen Markt eingestiegen. Als Grund sehen Analysten den Druck auf die Verbraucherpreise und die wachsenden geopolitischen Unsicherheiten rund um den Globus. Zudem sorgen Inflation und eine in den USA anstehende umstrittene Zwischenwahl für weitere Sorgen und Unsicherheiten. Auch die Tatsache, dass die Prämien für Silbermünzen bei zirka acht Dollar je Unze liegen, zeigt die robuste Nachfrage nach dem Edelmetall.





Auch ein Blick auf die Gold-Silber-Ratio spricht für Silber. Aus historischer Sicht liegt dieses bei rund 60. Heute müssen rund 80 Unzen Silber angesetzt werden, um eine Unze Gold zu erhalten. Die Ratio von 80 zeigt, wie attraktiv derzeit Silber im Vergleich zu Gold ist. Es ist eine Underperformance gegeben, die Investoren anzieht. Die Weltwirtschaft und die geopolitische Situation mit Russland lassen Sorgenfalten entstehen. Sollten sich Gegebenheiten verschlechtern, sollte das Halten von physischen Vermögenswerten noch an Attraktivität gewinnen. Langfristig betrachtet, besitzt Silber als Währungsmetall und als wesentliches Industriemetall für grüne Energien also beste Chancen auf Wertsteigerungen. Damit auch Gesellschaften mit Silber in den Projekten wie beispielsweise Tier One Silver oder Denarius Metals (bis vor kurzem noch unter dem Namen Denarius Silver bekannt). Tier One Silver hat den Fokus auf Silber-, Gold- und Basismetalle in Peru gerichtet. Curibaya ist das Vorzeigeprojekt. Denarius Metals kümmert sich um Bergbauprojekte in aussichtsreichen Gebieten. Besonders von Bedeutung ist das Lomero-Poyatos-Projekt (Gold, Silber, Kupfer, Blei, Zink) in Spanien und das Guia Antigua-Projekt (Gold, Silber) in Kolumbien.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht.



