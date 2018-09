U.S. Gold - Update mal anders und Nordic Gold ändert Rahmenbedingungen

Weitere Suchergebnisse zu "Algold Resources":

Der US-amerikanische Gold-Kupferexplorer U.S. Gold Corp. (ISIN: US90291C1027 / NASDAQ: USAU) veröffentlichte ein Video-Update, um einen besseren visuellen Überblick über das im bergbaufreundlichen Bundesstaat Wyoming befindliche ‚Copper King’-Projekt zu verschaffen und das aktuelle Explorationsprogramm vorzustellen.

U.S. Golds - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298164 - Vorkommen ‚Copper King’ beherbergt eine in ‚Preliminary Economic Assessment’ (‚PEA’) bestätigte robuste Ressource, die für ein Minenleben von 17 Jahren ausreicht. Der Kapitalbedarf von rund 114 Mio. USD amortisiert sich in 2,5 Jahren. Während der Projektlaufzeit sollen insgesamt 182 Mio. Pfund Kupfer und 692.000 Unzen Gold gewonnen werden. Die historische Ressource weist einen Vorsteuer Nettobarwert von 178,5 Mio. USD auf, bei einem Diskontsatz von 5 % und einem internen Zinsfuß von 33,1 %, basierend auf einem Goldpreis von 1.275,- USD je Unze und 2,80 USD je Pfund Kupfer. Darin enthalten ist auch schon die 5 %ige ‚Wyoming State Royalty’ berücksichtigt worden.

‚Copper King’ wurde in der von Mine Development Associates erstellten ‚PEA’ vom Dezember 2017 als ein Projekt beschrieben, bei dem eine hochgradige Mineralisierung an der Oberfläche von großen, etwas niedriggradigen Zonen, umgeben ist, die signifikantes Potenzial zur Erweiterung haben.

Alle Daten deuten schon jetzt auf ein potenziell wirtschaftliches Projekt hin, das aber noch weiter erkundet werden muss. Auch hier schreitet das Unternehmen voran. In diesem Zusammenhang sagte Dave Mathewson, Vizepräsident Exploration: „Unser diesjähriges Phase-1-Sommerbohrprogramm auf ‚Copper King’ kommt gut voran. Wir sind auf dem besten Weg, das Programm im September abzuschließen und freuen uns schon jetzt auf die Untersuchungsergebnisse. Das ‚Copper King’-Vorkommen ist insofern einzigartig, als dass die Konsistenz der Mineralisierung im gesamten Vorkommen äußerst gleichmäßig ist.“ Diese Gleichmäßigkeit sei optimal für einen zukünftigen Bergbau. Zudem sei man äußerst zuversichtlich, dass die diesjährigen Explorationsaktivitäten, die sich zunächst auf die Erweiterung des Vorkommens in Richtung Westen konzentrierten, die gesamte Ressource erheblich vergrößern würden.

Über diesen Link gelangen Sie zu dem eindrucksvollen Unternehmens-Video: https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/usgoldcorp/db/334/1819/video/US+Gold+Corp_+Copper+King+-+Sales+Version.mp4







Der angehende Goldproduzent Nordic Gold (ISIN: CA31822Q1037 / TSX-V: NOR), der in kürze die Goldmine ‚Laiva’ in Finnland wieder in Betrieb nimmt, hat sich mit seinem Partner PLF Raahe Holdings LP über geänderte Konditionen bezüglich der damaligen Finanzierungsrunde sowie der Gold-Forward-Verkäufe geeinigt. Demzufolge wurde die Goldterminkaufvereinbarung vom 10. November 2017 in Sektion 23 komplett überarbeitet, was nun dazu führte, dass PFL Raahe Holdings eine Verhüttungsabgabe, die sog. ‚Net Smelter Return Royalty’, in Höhe von 2,5 % auf die Goldproduktion erhält. Zudem erhält PLF Raahe Holdings 36,5 Mio. Nordic-Aktien, was einem Anteil am Unternehmen von 19,9 % entspricht. Um PLFs Unternehmensanteil auf 20 % zu halten, müssen künftige Privatplatzierungen um die notwendige Aktienanzahl erhöht werden. Spätestens bis sechs Monate nach Abschluss der definitiven Vertragsvereinbarung wird Nordic 1,5 Mio. USD an „Zinszahlungen“ an PLF entrichten. Last but not least wurde die Preisobergrenze für die vorgesehenen Goldlieferungen aufgrund der zuletzt stark nachgebenden Edelmetallpreise von 1.234,- USD je Unze auf exakt 1.200,- USD je Unze um rund um rund 2,8 % herabgesetzt.

Verhandlungsgegenstand war auch die vorausgegangene Finanzierung mit der PLF Raahe Holding, die im Vergangenen Jahr rund 20,6 Mio. USD für die Wiederinbetriebnahme der Mine bereitstellte. Eigentlich war vorgesehen, dass der Betrag in schrittweisen Lieferungen bis zur Lieferung von 24.000 Unzen Gold getilgt werden sollte. Nun will sich aber die Holding weiter an Nordic Gold beteiligen und die Goldunzen im Umtauschverhältnis von 1,125 Mio. Stammaktien pro 100 Unzen Gold für rund 270 Mio. Stammaktien ablösen.

Derweil plant Nordic Gold - https://www.youtube.com/watch?v=pSoNenZQrUU - die Durchführung einer Privatplatzierung, durch die ein Bruttoerlös von 10 Mio. CAD eingenommen werden soll. Dazu sollen, wie es derzeit aussieht, Einheiten begeben werden, wobei jede Einheit aus einer Nordic Aktie und einem Warrant bestehen wird. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss der Finanzierung zum Kauf einer weiteren Nordic-Aktie zum Preis von 0,20 CAD. Sollte hingegen der Aktienkurs von Nordic an 30 Tagen in Folge über 0,60 CAD notieren, können die Warrants sofort zu den zuvor genannten Konditionen in Aktien gewandelt werden. Federführend begleiten die Finanzierungsrunde M Partners Inc. und Red Cloud Klondike Strike.







Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte













