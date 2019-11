U.S. Gold Corp. stößt auf neues Goldsystem

Im Rahmen seines jüngsten Bohrprogramms auf dem unternehmenseigenen ‚Keystone‘-Projekt im ‚Cortez‘-Trend von Nevada entdeckten die Geologen der kanadischen Explorationsgesellschaft U.S. Gold Corp. (ISIN: US90291C1027 / NASDAQ: USAU) ein neues Goldsystem. Das aktuelle Bohrprogramm absolvierte bisher verschiedene Ziele in vier Gebieten des Projektareals, darunter auch erstmalig das Zielgebiet ‚Nina Skarn‘, in dem die dicksten Abschnitte einer starken, kontinuierlichen Goldmineralisierung gefunden wurden, die jemals auf ‚Keystone‘ gebohrt wurde.







Geologische Merkmale des Bohrlochs deuten darauf hin, dass das Loch Key19-05rc den Kranz eines großen Goldsystems durchteuft hat. Zudem stieß man im Rahmen des Bohrprogramms auch auf anomales Gold und starke Konzentrationen sogenannter ‚Pathfinderelemente‘, wobei zahlreiche Löcher signifikante Goldintervalle von mehr als 0,30 g/t beherbergen.



Das ‚RC’-Bohrprogramm umfasste insgesamt sieben Bohrlöcher über 4.016 m und testet spezifische Bohrziele innerhalb der Zielgebiete ‚Sophia‘, ‚Tip Top‘, ‚Sophia South‘ und ‚Nina Skarn‘. Aufgrund der hervorragenden Ergebnisse gehen US. Cold Corps. - https://www.commodity-tv.com/play/us-gold-datamine-completed-drill-hole-analysis-of-copper-king-deposit/- Geologen davon aus, dass ‚Keystone‘ ein eigenständiges Domizilgebiet mit Potenzial für mehrere hochwertige Goldlagerstätten werden wird.





Quelle: U.S. Gold Corp.



Fünf der sieben Bohrlöcher durchschnitten signifikante Goldmineralisierungen. Besonders stark präsentierte sich das bereits erwähnte Bohrloch Key19-05rc aus dem Ziel ‚Nina Skarn‘, welches zwei dicke Abschnitte mit starker, meist oxydischer Goldmineralisierung mit 0,194 g/t über 67,06 m und 0,224 g/t über 76,2 m durchteufte.





Quelle: U.S. Gold Corp.





Diese guten Ergebnisse unterstreichen das Potenzial für große Goldsysteme auf dem ‚Keystone‘-Areal mit ähnlichen Aussichten für den benachbarten ‚Cortez Hills‘-Trend.

Die ermutigenden Ergebnisse rechtfertigen auf jeden Fall weitere Tests zur genauerenErforschung der Mineralisierung, die sich entlang der mehr als 700 m langen ‚Nina Skarn‘-Anomalie erstreckt. Zusätzliches Potenzial von zwei Kilometer in Streichrichtung besteht entlang des ‚Walti Stock’-Kontakts. Auch nördlich von ‚Nina Skarn‘, nahe der alten ‚Keystone‘-Mine, sind ebenfalls schon Gesteinsproben mit mehr als 27 g/t Au entdeckt worden. Südlich der Bohrung Key19-05rc, in der Bohrung Key18-09rc aus dem vergangenen Jahr, wurden 6 m mit 1,13 g/t Au gefunden.





Quelle: U.S. Gold Corp.





Fast alle gebohrten Löcher trafen auf mäßige bis dicke Abschnitte aus anomalem Gold mit mäßig bis lokal stark assoziierten ‚Pathfindermetallen‘ innerhalb der Mineralisierung im ‚Carlin‘- und ‚Skarn‘-Stil. Fast alle bedeutenden Goldabschnitte kommen in zuvor definierten, zukünftigen ‚Upper Plate‘- und ‚Lower Plate‘-Wirtsgesteinsumgebungen vor, in denen günstige Strukturen existieren.

Bemerkenswert ist auch, dass eine anomale Goldmineralisierung über die gesamte Dicke der mit Skarn veränderten Gesteine der Ober- und Unterplatte, von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 414,5 m vorhanden ist. Zyanidlöslichkeitsanalysen wurden in ausgewählten Intervallen durchgeführt und zeigen, dass bis zu 90 % des enthaltenen Goldes innerhalb einer Stunde löslich ist, was darauf hindeutet, dass diese Art der Mineralisierung für die Zyanidextraktion gut geeignet ist.



Ken Coleman, Projektgeologe, verdeutlichte:

„Die Ergebnisse unserer diesjährigen Bohrungen auf ‚Keystone‘ sind die besten, die U.S. Gold Corp. bisher erhalten hat. Die Resultate der Bohrung Key19-05rc deuten sogar auf die dickste, kontinuierlichste und stärkste Goldmineralisierung hin, die bisher auf ‚Keystone‘ erfasst wurde. Das neue Ziel ‚Nina Skarn‘ und die Ergebnisse unseres ersten Lochs zeigen, welches Potenzial das Ziel hat, eine große und robuste Goldlagerstätte zu beherbergen. Mineralogische Informationen, die wir aus den Bohrlochschnitten gewonnen haben, geben Hinweise darauf, welche Art von Goldsystem wir vorfinden. Aber vor allem werden diese uns helfen, in potenziell höherwertige Teile des Systems vorzudringen. Unser Bohrprogramm 2019 hat die gesamten Goldvorkommen sowie das Potenzial von ‚Keystone‘ erheblich erhöht und stellt eine klare und positive Weiterentwicklung des Projekts mittels zielgerichteter Bohrungen dar. Wir wissen jetzt, dass auf ‚Keystone‘ ein starkes Goldmineralisierungssystem existiert und wir bei ‚Nina Skarn‘ an etwas Großem dran sind.”



Edward Karr, Präsident und CEO, ergänzte:

„Unser gesamtes technisches Team ist sehr ermutigt von den Fortschritten, die wir in unserem Bohrprogramm auf ‚Keystone‘ erzielt haben. Denn in dem bisher nur kleinen Bohrbereich, der auf unserem 20 Quadratmeilen großen Teilabschnitt abgeschlossen wurde, konnten schon mehrere goldhaltige Systeme identifiziert werden.“



Laut Edward Karr deuteten die bisherigen Zeichen darauf hin, dass es auf ‚Keystone‘ mehrere Weltklasse-Vorkommen geben könnte. Das lässt gespannt auf weitere Bohrergebnisse und Tests warten. Langsam, aber stetig fügt sich das komplexe ‚Keystone‘-Puzzle zusammen, das noch die ein oder andere Überraschung beherbergen könnte.





Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte









Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Bitte beachten Sie auch, falls vorhanden, die englische Originalmeldung.