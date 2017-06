U.S. Dollar-Index (Monthly) - 96 Punkte als Schlüsselmarke

Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?





HSBC Trinkaus

& Burkhardt AG



Derivatives Public Distribution



Königsallee 21-23



40212 Düsseldorf



kostenlose Infoline: 0800/4000 910



Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)



Hotline für Berater: 0211/910-4722



Fax: 0211/910-91936



Homepage: www.hsbc-zertifikate.de



E-Mail: zertifikate@hsbc.de





An einer entscheidenden Marke befindet sich aktuell der USD-Index, der die Entwicklungdes Greenbacks zu den sechs wichtigsten Handelswährungen EUR, GBP, JPY, CHF, CAD undSEK widerspiegelt. Seit dem 15-Jahres-Hoch vom Januar bei 104 Punkten befindet sichdie US-Valuta auf dem Rückzug, was auch auf der Indikatorenseite seinen Niederschlagfindet. Während der RSI eine negative Divergenz ausweist, ist der MACD an seiner Signalliniegescheitert und nimmt nun wieder Fahrt nach Süden auf. Ein Abgleiten unter die Bastionbei gut 96 Punkten dürfte sich in dieser Gemengelage als wesentlicher Katalysatorentpuppen. Auf diesem Niveau fällt die 61,8%-Korrektur des letzten Aufwärtsimpulsesseit Mai 2016 mit dem 23,6%-Pendant der gesamten USD-Aufwärtsbewegung seit März 2008sowie der oberen Begrenzung des damals etablierten flachen Haussetrendkanals zusammen.Darunter bestehen in Form der 38-Monats-Linie (akt. bei 94 Punkten) bzw. den Tiefsvon 2015 und 2016 bei 93/92 Punkten weitere solide Unterstützungen. Letztlich liefertdie Kursentwicklung des Währungskorbs ein weiteres Argument dafür, dass der Euro zumUS-Dollar zwar noch etwas Luft nach oben hat, ein Spurt über die bei rund 1,15/1,17USD bestehenden Schlüsselbarrieren aber alles andere als ein Selbstläufer wird.