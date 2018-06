US-Zollpolitik als Belastungsfaktor für den Welthandel

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Als Reaktion auf die Erhebung von Stahl- und Aluminiumzöllen durch die USA kündigte die EU am Freitag an, in Absprache mit den ebenfalls betroffenen Staaten Kanada und Mexiko im Rahmen der Regelungen der Welthandelsorganisation (WTO) gegen die aus ihrer Sicht illegale Zollerhebung zu klagen und Gegenzölle zu erheben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.









Obwohl es nach Ansicht von Handelsrechtsexperten als nahezu sicher gelte, dass die Zölle nicht mit den WTO-Regelungen gemäß Artikel XXI des GATT-Vertrages vereinbar seien, dürfte eine endgültige Entscheidung in dieser Sache - im Falle einer wahrscheinlichen Revision durch die USA - an den fehlenden Kapazitäten in den Revisionsabteilungen der WTO scheitern. Die Besetzung dieser Vakanzen werde durch die US-Regierung systematisch blockiert, sodass die Mechanismen des regelbasierten Welthandels erheblich gestört würden. Um die daraus resultierenden Gefahren für das globale Wirtschaftswachstum zu begrenzen, werde der politische Druck auf die USA in dieser Beziehung einzulenken im Rahmen des in dieser Woche stattfindenden G7-Gipfels von Seiten der anderen sechs Staaten massiv erhöht werden.Bislang seien die Auswirkungen der US-Zollpolitik auf die Finanzmärkte noch überschaubar. So habe sich der EUR zuletzt gegenüber dem US-Dollar wieder leicht stabilisieren können. In einem globalen Handelskonflikt dürfte die Einheitswährung jedoch wieder stärker unter Druck geraten(04.06.2018/ac/a/m)