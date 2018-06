US-Zölle auf Stahl und Aluminium: Preise angestiegen

London (www.aktiencheck.de) - Die US-Zölle auf die Einfuhren von Stahl und Aluminium aus Kanada, Mexiko und der EU sind nach Ablauf der Ausnahmeregelungen am 31. Mai 2018 in Kraft getreten, so Nitesh Shah, Director Research von ETF Securities by WisdomTree.



Wie schon bei der ersten Ankündigung seien die Preise der Metalle angestiegen. Als die vorübergehenden Ausnahmen angekündigt worden seien, hätten die Preise für die beiden Metalle an Momentum verloren, nun seien sie jedoch erneut entfesselt worden. Lieferengpässe seien der Grund dafür, dass die Preise für Stahl und Aluminium nun weiter steigen würden (um etwaigen Nachfrageeinbußen in den USA durch höhere Inlandspreise entgegenzuwirken). Die Situation bei Aluminium sei bereits seit Verhängung der Sanktionen gegen Oleg Deripaska (Hauptaktionär von Rusal - dem zweitgrößten Aluminium-Produzentender Welt) angespannt. Darüber hinaus habe China ein Programm zur Drosselung der Produktion in den Wintermonaten gestartet. Ein Markt, der im vergangenen Jahr einen dauerhaften Überschuss verzeichnet habe, dürfte nun mit Defiziten konfrontiert sein. (01.06.2018/ac/a/m)









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.