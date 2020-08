Das US-Wahljahr 2020 – alles andere als normal

Wahljahre in den USA haben an der Börse ihre eigenen Gesetze. Inwiefern sich 2020 auch dank Donald Trump abhebt, erklärt Investing.com-Analyst Robert Zach.

New York, August 2020 – In der Regel sind US-Wahljahre gute Börsenjahre. Allerdings legen die Kurse meistens erst in der jeweils zweiten Jahreshälfte zu. Insofern ist der bisherige Jahresverlauf 2020 kein zwingender Indikator dafür, ob die Regel in diesem Jahr bestätigt oder widerlegt wird. Stand jetzt notiert der breit gefächerte Index S&P 500 im Jahr 2020 leicht im Plus.

Interessant ist ein Vergleich mit der Vergangenheit (siehe Chart): Vor vier Jahren, im Wahljahr 2016, an dessen Ende Donald Trump als neuer Präsident feststand, legte der Index im Vorfeld der Wahlen – von Anfang Januar bis Anfang August – deutlich zu. Als Barack Obama 2008 erstmals zum Präsidenten gewählt wurde, ging es mit dem S&P dagegen bergab – damals wohl schon als Vorbote der Finanzkrise, die den Index auch für den Rest des Jahres in Atem halten sollte.

Spätestens daran wird auch deutlich, dass nicht ausschließlich die Präsidentschaftswahl die Börsen-Performance eines Wahljahrs bestimmt. Auch in diesem Jahr dürfte mit der Corona-Pandemie eine Krise epochalen Ausmaßes die Jahresbilanz des Aktienmarkts wesentlich mehr beeinflussen als das Wahlergebnis selber. Dass die Wahl dennoch eine große Rolle spielen wird, speziell in den kommenden Wochen bis zur Entscheidung im November, dafür sorgt Donald Trump höchstpersönlich: Wie bislang noch bei keinem anderen Präsidenten in der langen Historie der USA macht man sich im Vorfeld der Wahl sehr viele Gedanken darüber, wie wohl der Amtsinhaber auf einen Sieg des Konkurrenten reagieren würden. Dass Trump in den sozialen Netzwerken laut darüber nachdenkt, den Wahltermin zu schieben, wirft bei Beobachtern und Marktteilnehmern die Frage auf, ob er einen Sieg seines Gegners überhaupt anerkennen würde. Das schürt Unsicherheit. Und diese ist bekanntlich Gift für den Aktienmarkt. In jedem Fall dürfte der eine oder andere Tweet die Börse in diesem Herbst noch in Schwingungen versetzen.

Über Robert Zach



Robert Zach ist Marktanalyst bei Investing.com und seit 2009 an den Finanzmärkten aktiv. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaft und der Ausbildung bei einer Bank war Robert Zach für eine renommierte Prop-Trading-Firma in Hongkong und Bangkok tätig, bevor er 2017 zu Investing.com kam.

Über Investing.com

Investing.com ist eine Finanzmarktplattform, die an 250 Börsen weltweit Echtzeitdaten, Kurse, Charts, Finanzinstrumente und vieles mehr bereitstellt. 2007 gegründet, ist Investing.com mittlerweile mit mehr als 21 Millionen monatlichen Nutzern und über 180 Millionen Sitzungen eine der drei weltweit führenden Finanzwebsites.

Investing.com bietet unbegrenzten Zugang zu Finanzmarktinstrumenten wie etwa kundenspezifischen Portfolios, persönlichen Benachrichtigungen, Kalendern, Taschenrechnern und Einblicken in die Finanzwelt – und zwar völlig kostenlos.

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.