US-Wahl und Auswirkungen auf Anleihen: Größere Marktschwankungen sind zu erwarten

Sehr geehrte Damen und Herren,"Die von vielen Marktkommentatoren vorhergesagte blaue Welle ist ausgeblieben, was zu einer erhöhten Unsicherheit auf den Märkten geführt hat. Wir haben immer erwartet, dass das US-Wahlkampfrennen sehr knapp ausfallen würde, daher ist es für uns keine Überraschung."So wie die Dinge liegen, wird der Senat wahrscheinlich nicht an die Demokraten gehen, und das hat, unabhängig davon, wer gewinnt, Auswirkungen darauf, welche fiskalischen Stimuli vereinbart werden können. Wenn die Demokraten das Repräsentantenhaus kontrollieren und die Republikaner am Ende den Senat, ist es sehr wahrscheinlich, dass es schwierig sein wird, große Ausgabenprogramme durchzuführen."Die Unsicherheit könnte mehrere Tage anhalten, und wie wir wissen, hassen die Märkte Unsicherheit. Wir haben gesehen, wie Kredite wie erwartet verkauft wurden, und risikofreie Anlagen wie US-Treasuries und britische Gilts gekauft wurden."Wir erwarten in den kommenden Tagen anhaltende Volatilität und Unsicherheit, während die Märkte die Nachrichten verdauen und gespannt auf die endgültigen Ergebnisse warten. Jegliche Andeutung, dass das Ergebnis angefochten werden könnte, dürfte zusätzliche Unsicherheit schaffen und zu einer erhöhten Volatilität an den Kreditmärkten führen.Als aktive Anleger sind wir der Meinung, dass die Volatilität Möglichkeiten zur Aufstockung der Vermögenswerte schafft. Längerfristig rechnen wir nicht mit großen Auswirkungen auf die europäischen Rentenmärkte, da diese stärker von der EZB und der europäischen Fiskalpolitik bestimmt werden".