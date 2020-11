US-Wahl hat die Börse fest im Griff

1. SAP (WKN: 716460)

Und täglich grüßt das Murmeltier: Auch heute gehen die Papiere des Software-Unternehmens SAP in Stuttgart am häufigsten um. Scheinbar positionieren sich die Anleger heute in der SAP-Aktie größtenteils ausgeglichen auf der Käufer- wie Verkäuferseite. Die Aktie notiert folglich fast unverändert mit einem kleinen Plus von 0,7%.

2. Bayer (WKN: BAY001)

Für die Papiere des Bayer-Konzerns geht es heute um gut 1% nach oben. Nach enttäuschenden Zahlen am Anfang der Woche musste die Aktie zwar Verluste hinnehmen, der Großteil der Analysten sieht für die Bayer-Aktie aber auf dem derzeitigen Kursniveau durchaus Aufwärtspotenzial.



3. Daimler (WKN: 710000)

Der schwäbische Automobilkonzern Daimler findet sich heute unter den Verlierern im DAX wieder. Für die Aktie geht es um über 1% nach unten. Nach passablen Quartalszahlen und einem Kursplus von gut 50% in den letzten sechs Monaten nehmen manche Anleger heute womöglich Gewinne mit.