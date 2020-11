US-Wahl: Beim Thema Cannabis herrscht Einigkeit - Alle Legalisierungsinitiativen für Cannabis verabschiedet

von Rahul Bhushan, Mitgründer von Rize ETF

Obwohl der Kampf um das Präsidentenamt noch nicht beendet ist, so herrscht zumindest beim Thema Cannabis weitgehend Konsens bei der sonst tief gespaltenen US-Wählerschaft. Den jüngsten Ergebnissen zufolge wurde jede Initiative auf dem Wahlzettel angenommen, vier davon für den Erwachsenengebrauch, zwei für medizinische Zwecke. Demzufolge ist Cannabis, auch wenn das Land nach wie vor stark polarisiert ist, ein Thema, bei dem Demokraten wie Republikaner offenbar zusammenfinden.

Bis heute verfügte jeder Staat, der eine Maßnahme für den Erwachsenengebrauch verabschiedet hat, über einen bestehenden und funktionierenden Cannabis-Markt für medizinische Zwecke. South Dakota beschloss als erster Staat sowohl die Legalisierung des medizinischen als auch des freien Konsums für Erwachsene in einem einzigen Wahlzyklus. Das historisch konservative South Dakota öffnet damit den direkten Weg zum freien Konsum für Erwachsene und zeigt damit, dass die medizinische Verwendung nicht länger die Voraussetzung für eine vollständige Legalisierung des Marktes ist.

Historisch konservative Teile der USA bekennen sich zu Cannabis

Die Verabschiedung der Regeln zur Legalisierung des Erwachsenenkonsums in den Bundesstaaten Arizona, Montana und South Dakota beseitigt jeden Zweifel am Interesse und Appetit auf vollständig legalen Cannabis, selbst in den historisch konservativsten Teilen des Landes. Darüber hinaus trägt die Verabschiedung der umfangreicheren beiden Initiativen zur medizinischen Verwendung in Mississippi auch dazu bei, den Zugang zu diesem Markt im Süden des Landes zu fördern, wo die Staaten bei den Reformen in der Vergangenheit langsamer vorangekommen waren.

Ausblick

Die endgültigen Gewinner der Präsidentschafts- und Senatswahlen werden die Aussichten für die Föderalismusreform in den nächsten Jahren bestimmen. Aber auch ohne bedeutende Entwicklungen in der nationalen Politik bietet der Status quo nunmehr sehr reiche Wachstumschancen auf den Märkten der Bundesstaaten. Laut dem in der vergangenen Woche veröffentlichen Sonderbericht des New Frontier Data Cannabis Market Intelligence House[1] bedeutet die Legalisierung bis 2025 Einnahmen in Höhe von 3,3 Milliarden Dollar. Selbst inmitten der fortdauernden Wahlunsicherheit ist dies ein historisches Ergebnis für legalen Cannabis in den USA.

