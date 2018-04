US-WIRTSCHAFT TROTZ HANDELSSTREIT AUF WACHSTUMSKURS

Wie aus dem am Mittwoch vorgelegten neuen Konjunkturbericht „Beige Book“ der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hervorgeht, ist die Wirtschaft in den USA im März und Anfang April bei weit verbreitetem Beschäftigungswachstum weiter gewachsen. In allen zwölf Distrikten sei die Wirtschaftsleistung in den vergangenen Wochen gestiegen. Viele Distrikte berichteten über einen angespannten Arbeitsmarkt – Unternehmen sind auf der Suche nach ausreichend qualifiziertem Personal.Das "Beige Book" dient als Grundlage für die jeweils nächste Ratssitzung der Fed. Bei dem Treffen am 1. und 2. Mai dürften die Währungshüter stillhalten, da sie erst im März die Zinsen um 25 Basispunkte erhöht hatten.Die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) sind auf den niedrigsten Stand seit Ende 2012 gefallen. Das Barometer für die Konjunkturerwartungen sackte um 13,3 Punkte auf – 8,2 Punkte ab. Ökonomen hatten im Schnitt mit einem Rückgang um – 1 Punkt gerechnet. Der Index befindet sich erstmals seit Juli 2016 in negativem Terrain.Das Wirtschaftswachstum in China wiederum war etwas stärker ausgefallen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte in den ersten drei Monaten des Jahres mit einer Jahresrate von 6,8 Prozent zu. Gemäß der Konsensschätzung war im Schnitt nur mit einem Wachstum von 6,7 % gerechnet worden. Zudem hieß es, dass das Reich der Mitte seine Märkte für Autos, Flugzeuge und Schiffe stärker für ausländische Anbieter öffnen will. So soll es künftig nicht mehr die Notwendigkeit geben, dass sich internationale Konzerne einen chinesischen Partner suchen müssen. Für PKW-Hersteller soll diese Öffnung bis 2022 erfolgen.