US-Vorgaben schieben DAX an

Die freundlichen Vorgaben aus den USA schieben am Donnerstag die Notierungen am deutschen Aktienmarkt an und der DAX notiert um die Mittagszeit gut ein Prozent höher bei 10.820 Punkten. Die US-Börsen hatten nach anfänglicher Schwäche im späten Handel am Mittwochabend deutlich zulegen können und der Dow Jones Index beendet die Sitzung rund ein Prozent höher bei 26.036 Zählern. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,4 Prozent auf 7856 Punkte vor und der breiter gefasste S&P 500 legte 0,7 Prozent auf 2887 Punkte zu. Zu verdanken war dies insbesondere den Bankwerten, aber auch die Ölwerte Chevron und Exxon Mobil standen auf den Einkaufslisten der Börsianer, nachdem die Lagerbestände für Rohöl gesunken waren. Am Donnerstag werden die US-Börsen wohl an die Vortagesgewinne anschließen – die Futures auf Dow, S&P und Nasdaq sind allesamt rund ein Prozent im Plus.