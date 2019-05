US Rüstung - Krieg gegen den Iran!

Es brauch keinen Fährtenleser um die Zeichen aktuell zu deuten. Die USA bereiten sich vor, auf einen Angriffskrieg gegen den Iran. Nicht erst seit gestern, seit Jahren sind die Planungen schon in der Schublade und teils auch ganz offen kommuniziert. Nach Syren, Lybien und dem Irak, soll nun auch das Volk der Perser zu “wahrer“ Demokratie kommen. Natürlich erst nachdem alles dem Erdboden gleich gemacht und die Ölquelllen an Chevron und Exxon Mobil vergeben wurden.

Zu behaupten der Iran stehe kurz vor einem Angriff kommt der Behauptung gleich, der Irak habe Massenvernichtungswaffen.

So abscheulich dies alles auch ist, die Kriegsmaschinerie der vereinigten Staaten ist hungrig, die Auftragsbücher der Rüstungsgiganten sind teils auf Jahrzehnte gefüllt.

Rein sachlich betrachtet gibt es aktuell kaum bessere und krisensichere Investments als den US Rüstungsbereich. Denn Krieg geführt wird immer!

Das ist eine Realität der wir uns stellen müssen.

Nachdem wir heute die Analysen zu den US Rüstungsgiganten Northrop Grumman und Lockheed Martin in unserem E-Mail Verteiler verschicken, gehe ich auf unsere aktuellen Marktpositionen in unserem Firmenportfolio ein.

In unseren Analysen beschreiben wir ganz transparent, wo wir welche Käufe und Verkäufe tätigen, und was kurz-, mittel- bis langfristig von den einzelnen Titeln zu erwarten ist.



- Northrop Grumman
- Lockheed Martin
- United Technologies
- L3 Technologies
- General Dynamics
- Raytheon

Weitere Chancen werden sich ergeben in Airbus und wahrscheinlich in Kürze sogar in Boeing.

