US-Notenbank senkt Leitzins weiter und kauft kurzfristige Kredite auf

Inzwischen überbieten sich die Notenbanken und Regierungen weltweit, um die volkswirtschaftlichen Schäden durch das Coronavirus möglichst gering zu halten. Die amerikanische Notenbank hat den Leitzins am Sonntag wiederum außerplanmäßig um einen Prozentpunkt auf den Leitzinskorridor zwischen 0,00 % und 0,25 % gesenkt. Donald Trump befürwortete diese Entscheidung, ist er doch seit jeher ein großer Kritiker der amerikanischen Notenbank. Seiner Meinung nach ist das amerikanische Zinsniveau im Vergleich zu anderen Ländern viel zu hoch und führt so zu einem Nachteil für US-Unternehmen im globalen Wettbewerb.Zusätzlich greift die US-Notenbank in den Markt für kurzfristige Schuldverschreibungen für Unternehmen ein. Investoren kaufen immer weniger sogenannte Commerical Papers. Sie dienen den Unternehmen zur kurzfristigen Kreditaufnahme, um Löhne und Gehälter sowie sonstige Verpflichtungen zu bedienen. Die US-Notenbank kauft die Commerical Papers auf, um die kurzfristige Kreditaufnahme der Unternehmen sicherzustellen. Bereits während der Finanzkrise 2008 hatte sich dieses Instrumentarium als sehr wirkungsvoll gezeigt. Darüber hinaus hat die US-Notenbank angekündigt, Staatsanleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere im Gegenwert von 700 Millionen Dollar zu kaufen.