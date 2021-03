US-Notenbank pusht Goldpreis

Goldfans freuen sich wegen der aktuellen Fed-Entscheidung, denn der Weg für den Goldpreis könnte geebnet sein

Obwohl gerade der US-Dollar fester notierte und die Renditen von US-Anleihen gestiegen sind, konnte dies nicht an der Stärke des Goldpreises rütteln. Wie die Fed verkündetet, rechnet sie mit einem Leitzins bis 2023 nahe Null. Auch geht die Fed von einer deutlich anziehenden Inflation aus, nämlich von rund 2,4 Prozent in den USA.





Für den Goldpreis dürfte damit der Weg nach oben vorgezeichnet sein. Denn selbst wenn die Anleiherenditen (zehnjährig, USA) bei rund 1,7 Prozent liegen, bleibt dann bei der erwarteten Inflation der Realzins negativ. Vor allem, wenn die Inflation noch deutlicher zunimmt in den nächsten Monaten. Ein neues Allzeithoch beim Gold würde also nicht verwundern.





Steigt der Goldpreis, steigen auch die Werte der Goldgesellschaften in der Regel mit. Aktuell konnte man dies bereits an den Schwergewichten der Branche, Barrick Gold und Newmont, sehen, ebenso beim größten goldgedeckten ETF, dem SPDR Gold Trust. Die Fed-Verlautbarung und das kürzlich angekündigte Fiskalpaket in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar sind also positive Aspekte für den Goldpreis.





Enorme Staats- und Unternehmensfinanzierungen durch die Zentralbanken im Zuge der Corona-Krise haben dazu geführt, dass viele Analysten ihre Goldpreisprognosen angehoben haben. Und angesichts der Fed-Entscheidung jetzt sollte es sich lohnen in Goldwerte investiert zu bleiben oder jetzt zu investieren.

Hier wären Bluestone Resources oder Tudor Gold eine Möglichkeit. Bluestone Resources kann auf seinem Cerro Blanco-Projekt in Guatemala laut einer neuen vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung mit einer Spitzenproduktion von 334.000 Unzen Gold im Jahr rechnen. Dabei sind die Produktionskosten niedrig.





Tudor Gold kontrolliert vier Liegenschaften (gut 35.000 Hektar) im Goldenen Dreieck in British Columbia. Flaggschiffprojekt ist dabei das Treaty Creek-Projekt, welches zu den weltweit größten Goldfunden der letzten drei Jahrzehnte gehört.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Bluestone Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/bluestone-resources-inc/).

