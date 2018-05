US-Notenbank: Fed lässt Leitzins (noch) unverändert

Es war keine große Überraschung. Erwartungsgemäß hat die US-Notenbank Fed den Leitzins auf ihrer jüngsten Sitzung nicht weiter angehoben. Somit bleibt dieser weiterhin unverändert in der Spanne zwischen 1,5 und 1,75 Prozent. Weitaus wichtiger als die faktischen Beschlüsse war jedoch der von Fed-Chef Powell skizzierte Ausblick: So betonte dieser noch einmal unmissverständlich, dass man den eingeschlagenen Kurs „gradueller Zinserhöhungen“ beibehalten will. Konkret heißt das, dass die Wahrscheinlichkeit für eine erneute Zinserhöhung bereits im Juni weiter ansteigt. Gegenteilige Hinweise gab es keine – nicht einmal im Begleittext.In dieser Woche herrschte noch große Einigkeit im Offenmarktausschuss der Fed. Der Beschluss, die Zinsen aktuell nicht weiter anzuheben, fiel einstimmig. Weitaus weniger einig sind sich die Mitglieder des Offenmarktausschusses allerdings im Hinblick auf die weiteren Zinsschritte. Zwei weitere wird es – Stand heute – in diesem Jahr auf jeden Fall noch geben. Doch das Lager das mittlerweile sogar drei Zinsschritte im laufenden Jahr befürwortet wird immer größer. Aktuell verdichten sich also ein wenig die Anzeichen, dass die Fed im laufenden Jahr die Zinsen vielleicht sogar tatsächlich insgesamt viermal anheben könnte.Möglich werden diese Überlegungen überhaupt erst durch das für die Fed äußerst positive fundamentale Umfeld. So liegt die Inflation mittlerweile im anvisierten Zielkorridor von rund zwei Prozent. Deflationäre Ängste spielen demnach definitiv keine Rolle mehr. Vielleicht noch etwas schwerer wiegt der jüngste Renditeanstieg bei US-Staatsanleihen: Die 10-jährige Treasury-Rendite knackte in der vergangenen Woche bereits wieder die Marke von drei Prozent. Nicht wenige Experten werten diesen Renditeanstieg bereits dahingehend, dass eine womöglich vierte Zinserhöhung eingepreist wird. Für die Fed bietet sich demnach eine fast schon traumhafte Gelegenheit: Wenn die Marktteilnehmer eine vierte Zinserhöhung bereits einpreisen, dann kann man diese eigentlich auch durchziehen...Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.