US-Konjunktur: Robustes Konjunkturbild trotz verhaltenen Jahresstarts intakt

Bonn (www.aktiencheck.de) - Neben diversen Sentimentindikatoren hatte auch die Entwicklung der harten Konjunkturdaten im Verlauf des 1. Quartals 2018 bereits darauf hingedeutet, dass die konjunkturelle Dynamik in den USA zum Jahresauftakt etwas an Fahrt verloren hat, so die Analysten von Postbank Research.



Diese Befürchtung sei mit der Veröffentlichung der ersten offiziellen Schätzung für das BIP-Wachstum bestätigt worden. So sei die US-Wirtschaft von Januar bis März in annualisierter Rechnung nur noch um 2,3% gegenüber dem Vorquartal gewachsen - nach einem Plus in Höhe von 2,9% im Schlussquartal 2017. Die Wachstumsmoderierung sei dabei insbesondere auf den privaten Verbrauch zurückzuführen gewesen, der nach einem Zuwachs von 4,0% im Vorquartal nur noch um 1,1% habe zulegen können.



Darüber hinaus habe sich der Anstieg der Ausrüstungsinvestitionen der Unternehmen von 11,6% auf 4,7% ermäßigt - der schwächste Wert seit einem Jahr. Die Investitionen in den Wohnungsbau hätten sogar lediglich stagniert, was aber nach einem vorangegangenen Plus von 12,8% und angesichts von Witterungseinflüssen nicht überbewertet werden sollte. Auch bei den Exporten habe trotz zwischenzeitlich erfolgter Dollar-Abwertung ein geringeres Wachstum als im Vorquartal zu Buche gestanden. Allerdings habe sich die Importdynamik noch erheblich stärker abgeschwächt, sodass der Außenhandel per Saldo 0,2 Prozentpunkte zum BIP-Wachstum beigesteuert habe.



In der Summe beurteilen die Analysten von Postbank Research die leichte Wachstumsabschwächung im 1. Quartal in erster Linie als eine für den Jahresauftakt in den USA nicht unübliche Verschnaufpause. Somit ändere der etwas ernüchternde Blick in den Rückspiegel auch nichts an dem weiterhin sehr positiven Ausblick der Analysten für die US-Wirtschaft. Für eine erneute Beschleunigung im weiteren Jahresverlauf - beginnend im laufenden Quartal - spreche dabei gleich eine ganze Reihe von Faktoren.









An erster Stelle seien hier die bereits veröffentlichten, harten Konjunkturdaten zu nennen. So sei die Industrieproduktion im April bereits zum zweiten Mal in Folge um 0,7% im Vormonatsvergleich gestiegen. Trotz aller angebrachten Vorsicht nach Daten für nur einen Monat im laufenden Quartal deute das zuletzt hohe Momentum bereits jetzt auf einen ordentlichen Beitrag der Industrie zum BIP-Wachstum im 2. Quartal hin. Eine ähnlich positive Indikation gebe es auch für den privaten Verbrauch und damit für das "Sorgenkind" des 1. Quartals. So hätten die Einzelhandelsumsätze zuletzt - unabhängig von der konkreten Abgrenzung - drei Monate in Folge zugelegt. Die für die Schätzung der Konsumdynamik maßgebliche Komponente "retail control" signalisiere dabei bereits jetzt, dass der private Verbrauch im laufenden Quartal wieder zu alter Stärke zurückfinden sollte.Ergänzt werde die positive Indikation für das 2. Quartal auch durch die Entwicklung diverser Sentimentindikatoren, obwohl sich die Stimmung - für die Industrie beispielsweise gemessen am ISM-Index - im April zunächst weiter eingetrübt habe. Für eine weitere Expansion des Sektors spreche aber einerseits das trotz der Abwärtsbewegung seit Jahresbeginn nach wie vor hohe Niveau des Indikators. Andererseits würden regionale Industrie-Indikatoren wie Philadelphia FED und Empire State Index im Mai bereits wieder eine Stimmungsaufhellung zeigen. Hier würden neben einer sich zwischenzeitlich abzeichnenden Entspannung in den Handelsstreitigkeiten der USA auch die noch ausstehenden, avisierten Infrastrukturinvestitionen der US-Regierung eine Rolle spielen, die perspektivisch für weiterhin gut gefüllte Auftragsbücher der Unternehmen sorgen sollten.Auch das Verbrauchervertrauen habe sich nicht zuletzt dank des hohen Beschäftigungsgrads in der Nähe seines langjährigen Hochs stabilisiert und signalisiere weiterhin gute Aussichten für den privaten Verbrauch als wichtigstem Wachstumsträger der US-Wirtschaft.In der Summe sehen die Analysten von Postbank Research somit aktuell keinen Anlass daran zu zweifeln, dass die US-Konjunktur im weiteren Jahresverlauf noch einmal kräftiger Fahrt aufnehmen wird. Dabei dürfte die annualisierte BIP-Wachstumsrate wieder über die Marke von 3% klettern. Für das Gesamtjahr 2018 würden die Analysten mit einem BIP-Zuwachs in Höhe von 2,8% gegenüber dem Vorjahr rechnen. Für 2019 würden sie eine kaum spürbare Moderierung auf 2,7% erwarten. Das größte Abwärtsrisiko für die Analystenprognosen resultiere sicherlich aus einer umfassenden Eskalation der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und ihren Partnerländern.Darüber hinaus gebe es inzwischen erste Stimmen, die nicht zuletzt angesichts des deutlich gestiegenen Ölpreises eine Belastung von Investitionstätigkeit wie auch privatem Konsum durch stärker steigende Zinsen in den USA befürchten würden. Angesichts des im historischen Vergleich immer noch moderaten Zinsniveaus sowie des von den Analysten nach wie vor erwarteten, behutsamen geldpolitischen Straffungskurses durch die FED sähen sie hierin aber aktuell keine übermäßige Gefahr für die Fortsetzung des Aufschwungs.Nach ihrem moderaten Rückgang im März seien die US-Verbraucherpreise trotz eines deutlichen Anstiegs der Energiepreise um 1,4% im April "nur" um 0,2% gegenüber dem Vormonat gestiegen. Die Inflationsrate sei auf 2,5% geklettert, während die Kerninflationsrate bei 2,1% verharrt habe. Letztere dürfte angesichts guter Konjunktur und im Zuge des engen Arbeitsmarkts steigender Löhne künftig ihren moderaten Aufwärtstrend wieder aufnehmen. Hingegen werde der rapide Anstieg des Ölpreises - auch unabhängig von dessen Entwicklung im späteren Jahresverlauf - die Inflationsrate bereits kurzfristig über die Marke von 3% treiben.Auch wenn die Analysten nachfolgend mit einer gewissen Konsolidierung - von Ölpreis und Inflationsrate - rechnen würden, mache diese Entwicklung bereits eine deutliche Anhebung ihrer Inflationsprognose für 2018 erforderlich. Die Analysten würden nunmehr mit einer durchschnittlichen Teuerung von 2,6% rechnen, die sich nächstes Jahr wieder auf 2,2% moderieren sollte. (Perspektiven Juni 2018) (3005.2018/ac/a/m)