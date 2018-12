US INDEXE - Die Würfel sind gefallen!

Die Bullenbastion bei 2599 Punkten im S&P500 ist gefallen und der Markt öffnet die Türe, um den direkten Weg in Richtung Süden anzustoßen. Auch wenn wir den Markt bekanntlich in allen hinterlegten Verläufen auf tiefere Kurse zusteuern sehen, haben die Bären hierdurch eine deutliche Abkürzung eingeschlagen. Aufgrund des nur sehr flach ausgefallenen Rücksetzers in Welle 2 in Lila werden wir das Ziel für Welle (iv) in Lila im Bereich von 2485 – 2420 Punkte deutlich tiefer ansetzen müssen. Kurse von 2330 Punkte befinden sich in der kommenden Abwärtsbewegung nun in Reichweite. Um den Zielbereich nach unten anzupassen, werden wir allerdings noch den Start der kommenden Handelswoche abwarten. Wie auf dem Chart ersichtlich haben die Bullen rein technisch noch die Möglichkeit in Welle alt.2 noch eine letzte Aufwärtsbewegung anzustimmen. Auch wenn wir dies nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 32% betiteln, würden wir dies sehr begrüßen, um folglich im Bereich von 2718 – 2749 Punkten einen Short-Zielbereich zu hinterlegen.

