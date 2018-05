US-Hedgefonds: Ihre weniger bekannten Aktien-Favoriten

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Wien (www.aktiencheck.de) - Dass Unternehmen wie Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB), Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) und Alphabet (Google) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) auch in den Depots großer US-Hedgefonds enthalten sein müssen, lässt sich unschwer an der Kursentwicklung dieser Aktien ablesen, so die Experten von "FONDS professionell".

Das anhaltende Wachstum dieser Firmen und die damit verbundene Outperformance ihrer Aktien zwinge auch Hedgefonds-Manager, diese Titel schwer zu gewichten.

Lori Calvasina, Analysechefin für US-Aktien bei der kanadischen Investmentbank RBC Capital, habe die quartalsweise zu publizierenden Portfolios der größten Hedgefonds ausgewertet und eine Reihung der Hedgefonds-Favoriten vorgenommen.

Sich mit dieser Liste zu beschäftigen, könne sich lohnen. Wie die Autorin der Studie errechnet habe, hätten die Hedgefonds-Favoriten den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) seit 2010 in fünf von acht Jahren (inklusive des Rumpfjahres 2018) klar geschlagen. 2011 und 2014 sei es zu einer minimalen Underperformance gekommen, und nur 2016 seien diese Aktien mit einem Minderertrag von sechs Prozent deutlich hinter dem Index geblieben. In den Jahren mit Mehrertrag sei die Outperformance dafür mit acht bis 13 Prozent extrem stark ausgefallen.

Calvasina habe gegenüber der Finanzzeitung Barron's erklärt, dass das gute Abschneiden der Hedgefonds-Favoriten zwar für deren Arbeit spreche, gebe allerdings zu bedenken, dass die Beobachtungsperiode vor allem für große Wachstumswerte günstig gewesen sei. Die Outperformance der Hedgefonds - so die implizite Warnung - könnte auch auf deren Anlagestil zurückzuführen und damit zum Teil auch "Glück" sein. Würden sich Anleger tendenziell von Wachstumswerten abwenden, um verstärkt in die nun seit Jahren schlechter laufenden Value-Titel umzuschichten, könnte die Bilanz bald anders aussehen.

Die Top-Ten-Namen auf dieser Liste seien international bekannt und würden sich im Laufe der Zeit auch vergleichsweise wenig ändern. Zuletzt sei hier nur Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) aufgefallen, die laut RBC-Capital-Analyse vom achten auf den 18. Platz abgerutscht sei - ausgerechnet in einer Phase, in der Warren Buffett sein Apple-Engagement massiv vergrößert habe.

Die Top-Ten-Namen auf der Liste seien folgende:

1. Facebook

2. Alphabet Inc.

3. Microsoft Corp.

4. Amazon

5. Time Warner Inc.

6. Netflix Inc.

7. Visa Inc.

8. Aetna Inc.

9. Twenty-First Century Fox

10. Bank of America Corp. (Ausgabe vom 23.05.2018) (24.05.2018/ac/a/m)