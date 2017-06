US Gold Corp. expandiert weiter und erwirbt 102 weitere Konzessionen im ‚Keystone‘-Projekt

Aufgrund der sehr positiv verlaufenden Feldexplorationsarbeiten und der Auswertung der geophysikalischen Daten sieht US Golds (NASDAQ: DRAM) Management um Edward Karr noch erhebliches Potenzial, weshalb man im Laufe dieses Jahres weitere 102 Konzessionen für das ‚Keystone‘-Projekt im aussichtsreichen ‚Cortez‘-Trend mittels Abstecken erworben hat. Dadurch wurde der Landbesitz des Unternehmens um 27 % vergrößert. Diese 102 Konzessionen erstrecken sich über eine Grundfläche von rund 8 qkm.Durch die zusätzlich erworbenen Landflächen im östlichen und südöstlichen Bereich des Konzessionsgebiets ‚Keystone‘ in Eureka County (Nevada) besitzt das Unternehmen nun 479 nicht patentierte Bergbaukonzessionen über eine Grundfläche von 38 qkm, die sich zu 100 % im Besitz von US Gold Corp. befinden. Da es sich nicht um Pachtflächen handelt fallen für das Unternehmen keinerlei weitere Kosten an, außer den jährlichen Staats- und Grundgebühren.







Q

uelle: US Gold Corp.







Drei der fünf vertikalen Kernbohrlöcher, die Ende 2016 niedergebracht wurden, lieferten neue wichtige Informationen über die goldhaltige Muttergesteinsstratigrafie und lithologische Informationen über die Muttergesteinseinheit. Im östlichen Bereich des Distrikts, in dem bisher weniger Explorationsarbeiten stattgefunden haben, zeichnet sich aber dennoch ein mögliches Ziel für eine hochwertige Goldlagerstätte ab. Deshalb plant das Unternehmen in diesem Jahr auch hier ein wenig aktiver zu werden.

‚Keystone‘ umfasst einen Intrusionskuppelkomplex aus dem frühen Tertiär mit umfangreichen mesothermalen bis epithermalen Alterationszonen in den freiliegenden Einheiten der oberen Platte. Zudem treten permissive Einheiten der Kalksteinformationen Horse Canyon und Wenban (Devon) sowie Roberts Mountain (Silur) zutage. Der ‚Keystone‘-Distrikt weist deutliche geologische und geochemische Ähnlichkeiten mit dem von Barrick Gold kontrollierten ‚Cortez‘-Distrikt auf.

„Keystone bietet großes Potenzial mit distriktweiter Bedeutung“, sagte Dave Mathewson, der Vice President und Head of Nevada Exploration „Ich bin seit mehr als 30 Jahren immer wieder im Konzessionsgebiet ‚Keystone‘ tätig und glaube, dass ‚Keystone‘ eine der besten Explorationschancen in Nevada bietet. Zum ersten Mal in der Geschichte dieses Distrikts unterliegt er der Kontrolle eines einzelnen Unternehmens. US Gold Corp. Und seine Aktionäre werden bestimmt von den Explorationsprogrammen profitieren. Wir sind von diesem Projekt sehr überzeugt und freuen uns darauf, mit dem Fortschreiten unseres Explorationsprogramms 2017 weitere Updates bereitzustellen.“

Geplant hat das Unternehmen für dieses Jahr noch einiges. So sollen sich Erkundungarbeiten über das gesamte Konzessionsgebiet erstrecken, wobei der Erwerb weiterer Konzessionen nicht ausgeschlossen ist. Ebenfalls soll eine Digitalisierung sämtlicher analoger Daten zum Aufbau einer geologischen Datenbank für das Konzessionsgebiet erfolgen. Ein eingehendes Kartierungsprogramm zur genauen Identifizierung der geologischen Eigenschaften des Konzessionsgebiets soll eingeleitet und zusätzliche Schwerkraftmessungen, unter Leitung von J L Wright Geophysics, sollen durchgeführt werden, um die Abgrenzungen von Bohrzielen besser zu definieren. Parallel dazu sollen zusätzliche Boden- und Gesteinsprobenahmen sowie geochemische Bewertung zur weiteren Bestätigung von Zielgebieten durchgeführt werden. Nach Abschluss dieser arbeiten und der Festlegung von weiteren Bohrzielen, sollen die Bohrungen genehmigt werden.

„Ich verfolge bei der Exploration immer einen prozessorientierten, modellgestützten Ansatz“, erklärte Dave Mathewson. „Dieser Ansatz kam auch bei Gold Standard Ventures (NYSE: GSV) in Hinblick auf die ersten Entdeckungen im Projekt ‚Railroad‘ zum Tragen. Auch ‚Keystone‘ bietet unglaubliches Potenzial, da die Anzeichen für das Goldlagerstättensystem, die permissiven Gesteinsformationen, das geologische strukturelle Milieu und die Lage in Nevada eine ideale Ausgangsbasis für eine mögliche Entdeckung und die bergmännische Gewinnung schaffen.“ Er sei davon überzeugt, dass der aktuelle Grundbesitz nach dem Erwerb der 102 zusätzlichen Claims nun effektiv jeden Teil des sichtbaren Systems und seiner möglichen Erweiterungen abdeckt.

„Die zusätzlich erworbenen Flächen bieten unseres Erachtens beachtliches Explorationspotenzial für den nun insgesamt wesentlich größeren Grundbesitz. Nach dem Erwerb der zusätzlichen 102 Konzessionen werden wir das Projekt nun weiter erkunden und erschließen“, ergänzte Edward Karr, Präsident und CEO von US Gold Corp. Man werde auch weiterhin Bohrziele festlegen, Genehmigungen einholen und Bohrungen niederbringen. US Golds ‚Keystone‘-Projekt befände sich unweit einer der größten Minen in Nordamerika und Dave Mathewson sei überzeugt davon, dass es eines der besten Explorationskonzessionsgebiete in Nevada ist.

US Gold Corp. ist ein kanadisches, börsennotiertes Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Goldexploration gerichtet ist. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio an Erschließungs- und Explorationskonzessionsgebieten. ‚Keystone‘ ist ein Explorationskonzessionsgebiet im ‚Cortez‘-Trend in Nevada, das von Dave Mathewson identifiziert und konsolidiert wurde. Neben dem ‚Keystone‘-Projekt besitzt das Unternehmen noch das ‚Copper King‘-Projekt in Wyoming, über das schon eine Vormachbarkeitsstudie im dem Jahr 2012 angefertigt wurde.





