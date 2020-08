US-Finanzministerium saugt Fed-Geld aus dem System

Das US-Finanzministerium hat in den vergangenen Monaten massiv Bargeldbestände aufgebaut. Bei der US-Treasury sind mehr als 1,5 Billionen US-Dollar auf dem US-Konto gebunkert. „Geld, das erst von der Notenbank ausgegeben, dann vom Schatzamt wieder bei ihr deponiert und damit dem Markt als Liquidität entzogen wird“, sagt Michael J. Bazdarich, Ökonom bei Western Asset.

Während von Unternehmen und Privathaushalten angehäufte Einlagen bei Banken oder Investmentfonds eingezahlt und so potenziell wieder in die Wirtschaft zurückgeführt werden, werden die vom Schatzamt angehäuften Bargeldbestände bei der Fed deponiert und damit dem Finanzsystem entzogen. „Wenn die Fed zum Beispiel 100 Milliarden Dollar an Schatzwechseln vom Finanzministerium kauft und das Finanzministerium die Erlöse wieder bei der Fed deponiert, weitet sich die Bilanz der Fed um 100 Milliarden Dollar aus“, sagt Bazdarich. „Die Mittel, die in der Wirtschaft zirkulieren können, verändern sich aber überhaupt nicht.“

Tatsache ist, dass der Aufbau von „Bargeld“ durch das Finanzministerium seit Beginn des Covid-Lockdowns mehr als die Hälfte der mutmaßlich von der Fed in diesem Zeitraum zur Verfügung gestellten Liquidität aufgesaugt hat. „Daran ist zunächst nichts auszusetzen und weder positiv noch negativ zu sehen“, so Bazdarich. Wenn allerdings Sorgen um eine höhere Inflation im Zuge der Fed-Aktivitäten umgehen, zeigt diese Zahl: Das potenzielle Problem ist weniger als halb so groß als die Fed-Zahlen vermuten lassen. Umgekehrt gilt aber auch: Will man der Fed für ihre Bemühungen, das System in der Pandemie-Zeit am Laufen zu halten, Anerkennung zollen, dann sind ihre tatsächlichen Leistungen weniger als halb so groß wie gedacht.

„Wenn Sie sich fragen, warum die Renditen der Schatzbriefe trotz der gesamten Staatsverschuldung keinen Aufwärtsdruck ausgeübt haben, dann ist dies einer der Gründe“, sagt Bazdarich. „Mit anderen Worten: Die Staatsverschuldung war weitgehend selbst finanziert.“ Auch hier war das meiste, was die Fed in den vergangenen fünf Monaten getan hat, nur notwendig, um die kontraktiven Auswirkungen des Liquiditätsaufbaus des Finanzministeriums auszugleichen.

„Natürlich hat das Finanzministerium diesen Berg nicht ohne Grund angehäuft. Es wird seinen Bargeldbestand wahrscheinlich abarbeiten, wenn und sobald die nächste Konjunkturrunde ansteht“, so Bazdarich. Vorerst wurde jedoch mehr als die Hälfte der Bilanzausweitung der Fed seit März durch den Barmittelaufbau des Finanzministeriums ausgeglichen. Erst wenn das Finanzministerium damit beginnt, das Barvermögen abzubauen, kann die Fed dies durch eine Schrumpfung ihrer eigenen Bilanz ausgleichen – ohne negative Auswirkungen auf die Wirtschaft oder die Anleiherenditen, da die Fed lediglich die vom Finanzministerium in das System eingespeisten Mittel absorbieren würde.

Abbildungen 1 und 2 verdeutlichen dies: So zeigt Abbildung 1, dass die Gesamtzunahme der Fed-Kredite (die Bilanz der Fed) seit März viel größer ist als die Zunahme der Geldbasis (Fed-Kredite in privaten Händen). In Abbildung 2 ist der Grund für die Diskrepanz zu sehen: die starke Zunahme der Einlagen bei der Fed, die sich größtenteils im Besitz des Finanzministeriums befinden.

Abbildung 1: Fed Balance Sheet and Bank Liquidity

Quelle: Federal Reserve Board, 29.07.2020

Abbildung 2: Total Deposits vs. Treasury Deposits at Federal Reserve Banks

Quelle: Federal Reserve Board, 29.07.2020

Währenddessen zeigen die Abbildungen 3 und 4 die einzelnen Aktivitäten der Fed. Außerhalb des Paycheck Protection Programs (PPP) und der Main Street werden die „Sonderfazilitäten“ der Fed weiter abgebaut und zwar so sehr, dass die Kreditvergabe der Fed in den vergangenen Wochen sogar zurückgegangen ist, obwohl sie weiterhin Staatsanleihen aufkauft. „Dies ist ein Fluch für diejenigen, die glauben, die Fed müsse mehr tun – aber hoffentlich Balsam für diejenigen, die der Meinung sind, die Fed habe bereits zu viel getan“, sagt Bazdarich.

Abbildung 3: Conventional Provisions of Liquidity During COVID

Quelle: Federal Reserve Board, 29.07.2020

Abbildung 4: Provision of Credit via Special Facilities Under COVID

Quelle: Federal Reserve Board, 29.07.2020

© Western Asset Management Company, LLC 2020. This publication is the property of Western Asset and is intended for the sole use of its clients, consultants, and other intended recipients. It should not be forwarded to any other person. Contents herein should be treated as confidential and proprietary information. This material may not be reproduced or used in any form or medium without express written permission.

Past results are not indicative of future investment results. This publication is for informational purposes only and reflects the current opinions of Western Asset. Information contained herein is believed to be accurate, but cannot be guaranteed. Opinions represented are not intended as an offer or solicitation with respect to the purchase or sale of any security and are subject to change without notice. Statements in this material should not be considered investment advice. Employees and/or clients of Western Asset may have a position in the securities mentioned. This publication has been prepared without taking into account your objectives, financial situation or needs. Before acting on this information, you should consider its appropriateness having regard to your objectives, financial situation or needs. It is your responsibility to be aware of and observe the applicable laws and regulations of your country of residence.

Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada is authorised and regulated by Comissão de Valores Mobiliários and Banco Central do Brasil. Western Asset Management Company Pty Ltd ABN 41 117 767 923 is the holder of the Australian Financial Services Licence 303160. Western Asset Management Company Pte. Ltd. Co. Reg. No. 200007692R is a holder of a Capital Markets Services Licence for fund management and regulated by the Monetary Authority of Singapore. Western Asset Management Company Ltd is a registered Financial Instruments Business Operator and regulated by the Financial Services Agency of Japan. Western Asset Management Company Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (“FCA”). This communication is intended for distribution to Professional Clients only if deemed to be a financial promotion in the UK and EEA countries as defined by the FCA or MiFID II rules.

Important information:

Information has been prepared from sources believed reliable. It is not guaranteed in any way by Franklin Resources, Inc. company or affiliate (together “Franklin Templeton”). Opinions expressed are subject to change without notice and do not consider the needs of investors.

In Europe this is issued by Legg Mason Investments (Ireland) Limited, registered office Floor 6, Building Three, Number One Ballsbridge, 126 Pembroke Road, Dublin 4 DO4 EP27. Registered in Ireland, Company No. 271887. Authorised and regulated by the Central Bank of Ireland.

In the UK this financial promotion is issued by Legg Mason Investments (Europe) Limited, registered office 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AB. Registered in England and Wales, Company No. 1732037. Authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority.

In Switzerland, this financial promotion is issued by Legg Mason Investments (Switzerland) GmbH, authorised by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA.

The aforementioned Legg Mason entities are wholly owned subsidiaries of Franklin Templeton.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.