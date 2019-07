US Fed Zinsentscheid voraus – Dax stabilisiert sich

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenNach dem scharfen Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt stabilisiert sich der Dax auf niedrigerem Niveau. Doch die Stimmung ist gereizt: enttäuschende Unternehmensberichte, schwache Konjunkturdaten und keine Fortschritte bei den Handelsstreitereien sind nicht vergessen.Die Blicke der Investoren richten sich nun auf die US-Notenbank Fed. Am Abend gilt eine erste Zinssenkung seit zehn Jahren unter Beobachtern als so gut wie sicher. Die Aussicht darauf war in den vergangenen Wochen Kurstreiber für die Rekordrally an den US-Börsen.Die Aussicht – und damit die Hoffnung.Der Sportartikelhersteller Puma erhöht nach einem robusten zweiten Quartal seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr leicht. Der Umsatz soll währungsbereinigt nun um 13 Prozent zunehmen. (Bislang rund 10 Prozent). Das operative Ergebnis (Ebit) sieht der Konzern nun bei 410 bis 430 Millionen Euro (395 bis 415 Millionen Euro).Im zweiten Quartal steigert Puma das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um fast 40 Prozent auf 80,3 Millionen Euro und schneidet damit besser ab als von Analysten prognostiziert.Der Umsatz erhöht sich um knapp 17 Prozent auf gut 1,2 Milliarden Euro.Der reißende Absatz seiner A320neo-Mittelstreckenjets bescherte dem Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus im zweiten Quartal kräftige Sprünge bei Umsatz und Gewinn. Der Umsatz klettert um knapp ein Viertel, operativ steigert sich Airbus auf knapp zwei Milliarden Euro.Der Bausoftwarehersteller RIB Software traut sich im laufenden Jahr mehr zu. Den Umsatz für 2019 sieht RIB Software jetzt bei 200 bis 220 Millionen Euro (180 – 200 Millionen). Das operative Ergebnisziel liegt jetzt bei 45-50 Millionen (36-46 Millionen)Der Stahlhändler Köckner & Co befürchtet, dass sich die Geschäfte im dritten Quartal weiter verschlechtern. Das operative Ergebnis (Ebitda) wird sinken auf 25 bis 35 Millionen Euro. Im zweiten Quartal erzielt Klöckner ein Ebitda von 82 Millionen Euro. Dabei belasteten eine rückläufige Nachfrage insbesondere aus dem Maschinenbau und der Autoindustrie. Köckner & Co hatte Anfang vergangener Woche wegen des schwachen Geschäfts bereits seine Jahresziele kassiert.Der Bauboom in Europa und höhere Preise haben dem Baustoffkonzern LafargeHolcim im ersten Halbjahr zu mehr Gewinn verholfen. Operativ steigert sich Lafarge um sieben Prozent und bleibt im Erholungsmodus.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.