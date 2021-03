US-Einzelhandelsumsätze und Hilfsschecks: die USA weiter im Aufwind

Michael J. Bazdarich, Produktspezialist von Western Asset Management, einem spezialisierten Investmentmanager und Teil von Franklin Templeton, sieht angesichts schwächerer Einzelhandelsumsätze in den USA im Februar keinen Grund zur Panik. Den Effekt der Hilfsschecks an Millionen Amerikaner zieht der Marktkenner aber in Zweifel.

Bazdarich glaubt nicht, dass die zuletzt verschickten Unterstützungsschecks der Regierung die Konsumlaune der Amerikaner deutlich heben werden. „Die Regierungsdaten deuten darauf hin, dass die Sparquote in den USA im Januar gestiegen ist. Das zeigt, dass die Mehrheit der Amerikaner keinen wirklichen Hilfsbedarf hat.“ Bazdarich hält es für fraglich, dass die Stimuli der Regierung die Einzelhandelsumsätze weiter anschieben. Bei den Zahlen von Februar, die einerseits einen Rückgang der Umsätze um drei Prozent und andererseits eine Aufwärtskorrektur der Januar-Zahlen mit sich brachten, sieht der Experte ungewöhnliche Schwankungen. „Neben einigen Naturereignissen, wie dem Schneesturm in Texas, sorgen auch wenig in den Statistiken berücksichtigte saisonale Schwankungen dafür, dass die Zahlen sehr volatil sind. Erst der Blick auf die kommenden Monate wird zeigen, wohin sich die Einzelhandelsumsätze entwickeln“, sagt Bazdarich.

Grund zur Sorge hat der Marktkenner aber trotz der zuletzt schrumpfenden Zahlen nicht: „Der gleitende 12-Monats-Durchschnitt der Einzelhandelsumsätze bewegt sich weiterhin gleichmäßig nach oben und liegt deutlich über den Trends von vor der Pandemie“, betont Bazdarich. „Für uns sahen die zugrunde liegenden Einzelhandelsumsätze in den vergangenen Monaten gesund aus und zeigen auch nach den Februar-Zahlen keine negativen Nettoauswirkungen der Pandemie. Hinzu kommt, dass die Regierung alle negativen Folgen mit ihrer Großzügigkeit ausgeglichen haben dürfte.“

Die These, dass die Februar-Zahlen ein saisonaler Ausreißer seien, könnten auch die Online-Umsätze stützen, die im Februar ebenfalls nachgegeben haben. „Von den zwölf wichtigsten Ladentypen verzeichneten nur Tankstellen im Februar einen Umsatzanstieg und dieser Anstieg scheint eher auf höhere Benzinpreise als auf ein höheres Volumen zurückzuführen zu sein. Bei den meisten Geschäftstypen sind die Rückgänge im Februar nur ein Bruchteil der Zuwächse vom Januar und die zugrunde liegenden Umsatztrends sehen im Allgemeinen gut aus“, so Bazdarich abschließend.



© Western Asset Management Company, LLC 2021. This publication is the property of Western Asset and is intended for the sole use of its clients, consultants, and other intended recipients. It should not be forwarded to any other person. Contents herein should be treated as confidential and proprietary information. This material may not be reproduced or used in any form or medium without express written permission.

Past results are not indicative of future investment results. This publication is for informational purposes only and reflects the current opinions of Western Asset. Information contained herein is believed to be accurate, but cannot be guaranteed. Opinions represented are not intended as an offer or solicitation with respect to the purchase or sale of any security and are subject to change without notice. Statements in this material should not be considered investment advice. Employees and/or clients of Western Asset may have a position in the securities mentioned. This publication has been prepared without taking into account your objectives, financial situation or needs. Before acting on this information, you should consider its appropriateness having regard to your objectives, financial situation or needs. It is your responsibility to be aware of and observe the applicable laws and regulations of your country of residence.

Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada is authorised and regulated by Comissão de Valores Mobiliários and Banco Central do Brasil. Western Asset Management Company Pty Ltd ABN 41 117 767 923 is the holder of the Australian Financial Services Licence 303160. Western Asset Management Company Pte. Ltd. Co. Reg. No. 200007692R is a holder of a Capital Markets Services Licence for fund management and regulated by the Monetary Authority of Singapore. Western Asset Management Company Ltd is a registered Financial Instruments Business Operator and regulated by the Financial Services Agency of Japan. Western Asset Management Company Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (“FCA”). This communication is intended for distribution to Professional Clients only if deemed to be a financial promotion in the UK and EEA countries as defined by the FCA or MiFID II rules.

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.