US-Dollar weiterhin gefragt!

Frankreich hat am Wochenende gewählt und das Ergebnis sieht wie erwartet aus. Amtsinhaber Macron führt vor Herausforderin Le Pen, die beide nun ins Stechen gehen. An den Märkten geht man offenbar davon aus, dass Macron sicher das Rennen macht. Sonst wäre die Reaktion sicherlich deutlicher ausgefallen. Macron hat sich in den vergangenen Jahren als federführend in der Europa-Politik präsentiert. So ist es ihm auch gelungen, das Amt der Europäischen Zentralbank mit einer Französin zu besetzen. Diese revanchiert sich mit einer wahren Geldflut, die – im Gegensatz zu den USA – immer noch in vollen Zügen sprudelt. Doch der Druck auf die Amtsinhaberin Lagarde nimmt sehr deutlich zu!Auf beachtliche 7,5 Prozent ist die Inflation im März im Euro-Währungsgebiet geklettert und damit so hoch, wie noch nie seit der Einführung der europäischen Gemeinschaftswährung. Bereits als die EZB das Ziel auf 2,0 Prozent anhob, war eigentlich schon absehbar, dass die Teuerung diese Marke länger nicht sehen wird. Da vor allem die südlichen Euro-Länder nach wie vor von hohen Schulden geplagt sind, würden höhere Zinsen diese weiter verteuern. Andererseits eilt die Inflation weiter voran. In der Vergangenheit hat sich immer wieder gezeigt, dass diese frühzeitig im Zaum gehalten werden sollte. Sonst werden die Maßnahmen zur Eindämmung der steigenden Preise umso schmerzvoller ausfallen. Entsprechend schauen die Anleger in dieser Woche auf den Donnerstag, an dem die Europäische Zentralbank ihr Sitzungsergebnis veröffentlicht. Besonders spannend wird dabei auch die Einschätzung des konjunkturellen Verlaufs sowie die weitere Entwicklung der Teuerung sein. Bis dahin dürfte EZB-Chefin Lagarde auch ihre Corona-Infektion überwunden haben, so dass die Sitzung aus aktueller Sicht ohne Probleme stattfinden kann.In Zeiten von Unsicherheit zeigt sich immer wieder erhöhte Nachfrage nach dem US-Dollar. Dies lässt sich auch im aktuellen Fall erkennen. So zieht der „Greenback“ aktuell beispielsweise gegenüber dem Japanischen Yen derart heftig an, dass mittlerweile das als sehr massiv geltende Widerstandsniveau um 125 JPY bereits leicht überwunden ist. Damit rücken nun allmählich die Hochpunkte der vergangenen 30 Jahre wieder ins Visier. Sollte der Kurs den aktuellen Trend weiter fortsetzen, richtet sich der Blick allmählich auf das Zwischenhoch aus dem Jahr 1990, das damals bei rund 160 JPY markiert wurde. Im Hebelzertifikate-Trader haben wir bereits im November des vergangenen Jahres einen Turbo-Optionsschein (WKN VQ29ZE) auf einen steigenden US-Dollarkurs gegenüber dem Japanischen Yen vorgestellt, der im Falle einer Fortsetzung der aktuellen Rally weiterhin interessant bleibt.Viel Erfolg in der kommenden BörsenwocheStephan FeuersteinHebelzertifikate-TraderUrheberrecht / Bildmaterial:

