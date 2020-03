Der US Dollar ist King

Wie aus der obigen Grafik ersichtlich ist, hat sich der Druck auf den US-Dollar verstärkt. Der US-Dollar ist in dieser Woche bisher um 3,76 Prozent gestiegen. Der US-Dollar ist die Reservewährung des globalen Finanzsystems und die Federal Reserve (Fed) de-facto die supranationale Zentralbank. Der jüngste Preisanstieg des US-Dollars spiegelt das Gerangel um den US-Dollar durch ausländische Institutionen wider, die versuchen, ihre Dollar-Schulden zu bedienen oder ihre Margenforderungen zu erfüllen, was insgesamt eine Verschärfung der US-Finanzbedingungen zur Folge hat.







Während die Fed auf die höhere Nachfrage nach US-Dollar mit einer Reihe von Offenmarktoperationen reagierte, war dies für ausländische Institutionen nicht ausreichend. In dieser Woche hat die Fed die Swap-Linien mit der Europäischen Zentralbank und vier anderen großen Banken zu geringeren Kosten wieder geöffnet. Da der Druck auf das globale System jedoch immer stärker wurde, richtete die US Notenbank vorübergehende (6 Monate) Dollar-Liquiditäts-Swap-Linien mit neun weiteren Zentralbanken ein. Die neuen Fazilitäten belaufen sich auf insgesamt 60 Milliarden Dollar für die Zentralbanken in Australien, Brasilien, Südkorea, Mexiko, Singapur und Schweden und auf jeweils 30 Milliarden Dollar für Dänemark, Norwegen und Neuseeland. Die Erweiterung der Dollar-Swap-Linien ermöglicht es den ausländischen Zentralbanken, den Bedarf von auf den Dollar angewiesene Unternehmen und Finanzinstituten zu decken, da das globale Zahlungssystem durch das Coronavirus stark belastet wird.





Dieses Material wurde von WisdomTree und seinen verbundenen Unternehmen erstellt und soll nicht für Prognosen, Research oder Anlageberatungen herangezogen werden. Zudem stellt es weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren oder zur Übernahme einer Anlagestrategie dar. Die geäußerten Meinungen wurden am Herstellungsdatum getätigt und können sich je nach den nachfolgenden Bedingungen ändern. Die in diesem Material enthaltenen Informationen und Meinungen wurden aus proprietären und nicht proprietären Quellen abgeleitet. Daher übernehmen WisdomTree und seine verbundenen Unternehmen sowie deren Mitarbeiter, Führungskräfte oder Vertreter weder die Haftung für ihre Richtigkeit oder Zuverlässigkeit noch die Verantwortung für anderweitig auftretende Fehler und Auslassungen (einschließlich Verantwortlichkeiten gegenüber einer Person aufgrund von Fahrlässigkeit). Die Verwendung der in diesem Material enthaltenen Informationen erfolgt nach eigenem Ermessen des Lesers. Wertsteigerungen in der Vergangenheit lassen keinen Schluss auf zukünftige Ergebnisse zu.





Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.