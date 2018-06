US-Dienstleistungsunternehmen: Anstieg des ISM PMI Non Manufacturing für Mai auf 57,5 Punkte erwartet

Hannover (aktiencheck.de) - Die regionalen Stimmungsindikatoren zeigen im Mai für die USA eine Verbesserung des Unternehmensvertrauens klar an, so die Analysten der NORD LB.



Die seit einiger Zeit zu beobachtende Stärke der Wirtschaft der Vereinigten Staaten nähre in den Firmen offenkundig Hoffnungen auf weiteres Wachstum. Dieses durch Zuversicht geprägte Umfeld sollte auch Implikationen für das Sentiment in den Dienstleistungsunternehmen der USA haben. Die Analysten der NORD LB würden am aktuellen Rand mit einem Anstieg des ISM PMI Non Manufacturing auf immerhin 57,5 Punkte rechnen. Damit würde ein signifikantes Anziehen der ökonomischen Aktivität im Service-Segment der US-Wirtschaft angezeigt werden. Man werde auch auf verbale Rückmeldungen der befragten Einkaufsmanager zu achten haben. So würden die Analysten der NORD LB zumindest in einzelnen Sub-Sektoren des Dienstleistungsbereiches klare Hinweise auf das Vorhandensein eines Fachkräftemangels erwarten. In diesem Kontext sollte natürlich auch die Arbeitsmarktkomponente des ISM PMI Non Manufacturing im Auge behalten werden. Im April habe sich bei dieser Zeitreihe eine Abschwächung auf "nur" noch 53,6 Zähler gezeigt. Am aktuellen Rand könne hier nun auf eine etwas ausgeprägtere Gegenbewegung gehofft werden. (01.06.2018/ac/a/m)









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.