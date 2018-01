US-Bullenmarkt – wie ein Schweizer Uhrwerk

Für Börsianer war 2017 ein sehr ordentliches Jahr. Viele hatten Spaß mit dem DAX oder besonders mit US-Werten wie Apple oder Netflix. Einen etwas zähen Job hatten dabei die Charttechniker. Der DAX zeigte sich doch häufig sehr schwankungsarm und notiert nun ebenfalls seit einiger Zeit um 13.000 Punkte. Mit dem Start in das Börsenjahr 2018 haben sich jedoch in einigen Anlageklassen spannende Konstellationen ergeben.

Der Euro hat die Zone um 1,20 USD angelaufen, der Goldpreis zog in den letzten Wochen ebenfalls an. Die Ölpreis notieren auf dem höchsten Niveau seit Sommer 2015. Wir wollen die Anlageklassen lang-und mittelfristig mit den Chartanalysen von Jörg Scherer einordnen. Dazu stellen wir die Analysen aus dem Daily vor.

Hier finden Sie den ersten Teil…

Traditionell beleuchten wir zu Beginn des Jahresausblicks die Marktbreite. Mit Hilfe der Technischen Analyse werden Anleger in die Lage versetzt, schnell eine große Anzahl von Basiswerten zu untersuchen. Damit lässt sich relativ leicht abschätzen, ob eine gute Marktphase vorliegt, in der die Flut (vermutlich) alle Boote heben wird oder ob die Hausse inzwischen einen höheren Reifegrad erreicht hat und sich mittlerweile ein selektiveres Bild zeigt. Wie in den letzten Jahren untersuchen wir hierzu das Momentum der letzten 50 Tage, die Lage in Bezug zur Glättungslinie der letzten 200 Tage sowie das Kriterium der Relativen Stärke nach Levy (27 Wochen). Ein positives Momentum, ein Kurs oberhalb der 200-Tages-Linie und eine Relative Stärke größer 1 signalisieren einen idealtypischen Aufwärtstrend. Um die wichtigste Erkenntnis vorwegzunehmen: Die Marktbreite ist sowohl dies- als auch jenseits des Atlantiks als „sehr gesund“ zu bezeichnen. Im Vergleich zur Situation vor zwölf Monaten hat diese sogar nochmals leicht zulegen können. Von den 110 im HDAX® zusammengefassten Unternehmen notieren derzeit 71,6 % oberhalb der am meisten beachteten Glättungslinie (siehe Chart 4).

Technikerherz, lass das Zweifeln

Ziehen Investoren die Relative Stärke nach Levy als Bewertungsmaßstab heran, so steigt der Prozentsatz sogar auf 72,5 %. Am „verhaltensten“ präsentiert sich die Marktbreite anhand des mittelfristigen Kriteriums des Momentums der letzten 50 Tage. 63,3 % der aus dem DAX®, MDAX® und TecDAX® stammenden Titel weisen aktuell ein positives Momentum aus. Sogar noch konstruktiver präsentiert sich die grundsätzliche Marktverfassung in den USA. 344 (=68,8 %) aller im S&P 500® vertretenen Unternehmen verfügen derzeit über ein positives Momentum. Ziehen Investoren den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage heran, dann befinden sich sogar 77,4 % aller US-Unternehmen in einem idealtypischen Haussetrend. Gemessen an der Relativen Stärke (Levy) sind es aktuell 76,2 %. Unter dem Strich befinden sich also gut 3/4 der betrachteten Unternehmen derzeit in einem langfristigen Aufschwung. Das Argument einiger Kritiker, wonach vor allem Technologietitel die seit 2009 laufende Rally noch tragen, hält vor diesem Hintergrund einer objektiven Überprüfung nicht stand. Vielmehr besitzt die Hausse nach wie vor eine breite Basis, was uns fast zwangsläufig zum ältesten Marktbreiteindikator überhaupt führt.

Wie ein Schweizer Uhrwerk

Gemeint ist die Advance-/Decline-Linie, welche aus dem Saldo von gestiegenen und gefallenen Aktien für alle an der NYSE gehandelten Papiere gebildet wird. Vereinfacht ausgedrückt ist eine Aufwärtsbewegung solange als gesund zu bezeichnen, wie diese von der Mehrzahl der Aktien getragen wird. Genau das ist auch Ende 2017 immer noch der Fall, denn das Marktbreitebarometer eilt weiterhin von einem Hoch zum nächsten (siehe Chart 5). Andererseits kommt der A-/ D-Linie die Funktion als einer Art „Frühwarnsystem“ zu: Aufgrund der Berechnungsweise treten strukturelle Schwächen einer Marktbewegung regelmäßig offen zu Tage. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn in der Spätphase einer Hausse nur noch wenige hochkapitalisierte Titel den zugrundeliegenden Index auf neue Hochstände ziehen, während die Masse der Indexmitglieder bereits zurückbleibt. Im Vergleich zum eigentlichen Chartverlauf würde sich dann eine divergente Entwicklung ergeben. Vor diesem Hintergrund möchten wir das Verhalten der Advance-/Decline-Linie während der großen Trendwende der jüngeren Vergangenheit untersuchen.

Die zeitliche Komponente

Die Toppbildung des Jahres 2000, die untere Umkehr von 2003 sowie die erneute Trendwende im Jahr 2007 haben eines gemeinsam: Im Vorfeld kam es jeweils zu einer divergenten Entwicklung. Das Marktbreitebarometer wurde also seinem Vorlaufcharakter gerecht. Einzig am Ausgangspunkt der aktuellen Aufwärtsbewegung im Jahr 2009 „versagte“ die A-/D-Linie, denn eine positive Divergenz blieb hier aus. Wer aber etwas vertrauter mit der Technischen Analyse ist, der wird im Kursverlauf des ältesten Marktbreiteindikators 2009 einen kleinen Doppelboden identifizieren können – also ein Umkehrmuster aus dem Bereich der Charttechnik. Allen großen Trendwenden der letzten 20 Jahre gingen also entweder eine divergente Entwicklung zwischen der Advance-/Decline-Linie und dem eigentlichen Chartverlauf oder zumindest eine Kumulations- bzw. Distributionsphase im Verlauf der Marktbreite voraus. Aktuell liegt eine solche Entwicklung schlichtweg nicht vor. Interessant ist dabei zudem die zeitliche Dimension: Auf der Zeitachse nahm die Ausprägung einer Divergenz bzw. einer Kumulations-/Distributionsphase mindestens ein halbes Jahr in Anspruch. Da die A-/D-Linie derzeit weiter steigt, ist ein unmittelbares Wegbrechen der internationalen Aktienmärkte zunächst nicht zu befürchten.

Disclaimer: Wir weisen darauf hin, dass HSBC für die Platzierung dieses Beitrags bezahlt und auch die genannten Produkte ausgewählt hat. Darüber hinaus stellt Feingold Research Produkte von HSBC in ihren Publikationen und Beiträgen vor.