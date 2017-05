US-Börsen – hohe Bewertung kommt vor dem Fall

Der Dow Jones und die anderen US-Börsen haben die ersten Kratzer bekommen. Sie notieren zwar noch in der Nähe ihrer Höchststände, sind aber aktuell sehr anfällig. Vorsichtige Investoren sollten die derzeit noch günstigen Absicherungsmöglichkeiten über Put-Optionsscheine nutzen und sich zumindest temporär schützen. Zwei preisgünstige Alternativen sind die Puts mit der WKNoder alternativ die WKN

In unserer ISIN-Liste finden Sie weitere Möglichkeiten der Absicherung, zum Beispiel einen zusätzlichen Put mit der WKN GD26BV auf den Dow Jones (Basispreis 20.800). Für Anleger, die noch auf der Suche nach einem günstigen Depot sind, empfehlen wir sich die Preisgestaltung bei Flatex anzuschauen. Der Online-Broker bietet ein günstiges Angebot für Trader. Aber zurück zu den US-Börsen. Wie kommen wir zu unserer Empfehlung zur Absicherung?

In dieser Woche gab es seit Monaten den ersten schweren Rücksetzer an den internationalen Aktienmärkten. Trumps Unberechenbarkeit wird ihm allmählich zum Verhängnis. Zwar notieren die meisten Indizes noch am Rekordhoch, doch die Unsicherheit nimmt zu. Besonders gefährdet erscheinen die US-Aktienmärkte, die im Vergleich höhere Bewertungen haben und damit anfälliger sind. Der Dow ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,8 hoch bewertet und liegt deutlich über dem langfristigen Schnitt von rund 15. Die Kurse spiegeln ein gutes wirtschaftliches Umfeld wider, von einem robusten Arbeits- und Immobilienmarkt bis hin zu einer kürzlich abgeschlossenen guten Berichtssaison. Die Quartalsergebnisse der US-Unternehmen waren so gut wie seit Jahren nicht mehr und die Analystenerwartungen wurden locker übertroffen.

Das Risiko zeigt sich am Anleihenmarkt beziehungsweise in der US-Notenbankpolitik. Sollte die Fed mit den in Aussicht gestellten zwei bis drei Leitzinserhöhungen die Wirtschaft abwürgen und diese in eine Rezession abrutschen, dürften die Gewinne der Unternehmen wieder deutlich sinken. Das dürfte für einen kräftigen Kursrückschlag am Aktienmarkt sorgen.

Unsere kommenden Webinare…

Dienstag, 23.05, 19:00 Uhr: Kerzen, Trend und Sentiment – das Chart-Webinar – Hier gehts zur Anmeldung…

Mittwoch, 24.05, 18:00 Uhr: Die Finanzmarktrunde – Hier gehts zur Anmeldung…

Wann immer es zu diesem Szenario kommen sollte, dürfte dem Dow Jones vor allem eines zum Verhängnis werden: Dass so viele Zykliker, also Aktien aus Konjunkturabhängigen Sektoren, so hoch gewichtet sind. In dem Index sind die Aktien im Gegensatz zum S&P 500 nicht nach dem Börsenwert des Free Floats, also der umlaufenden Aktien gewichtet, sondern anhand des Aktienkurses. Mit einem Gewicht von 7,3 Prozent führt Goldman Sachs die Rangliste an, vor dem Mischkonzern 3M (6,4 Prozent) und Boeing (6,0 Prozent). Sollte eine Rezession zu einem Kursrückschlag am Aktienmarkt führen, könnte die Aktie von Goldman Sachs deutlich unter die Räder kommen, ist doch das Geschäft stark abhängig vom Investmentbanking. In schlechten Zeiten stornieren die Fluggesellschaften zudem ihre Aufträge bei Boeing.

Nach dem Gesundheitskonzern United Health (5,7 Prozent), also einer Aktie aus einer defensiven Branche, kommen auf den folgenden Plätzen wieder eine Reihe von Zyklikern, von der Baumarktkette Home Depot (5,2 Prozent), über Apple (5,0 Prozent), bis zu IBM (4,9 Prozent). Bei einer Konjunkturkrise, oder wenn gar die Blase am Immobilienmarkt platzen sollte, würde das Geschäft von Home Depot stark unter Druck sein. In dem Umfeld dürfte es zudem Apple enorm schwer fallen, iPhones für 800 bis 1000 Dollar an den Mann zu bringen. Apple hatte im vergangenen Quartal überraschend einen leichten Absatzrückgang bei iPhones gegenüber dem Vorjahr verbucht.

Die Erklärung von Vorstandschef Tim Cook, das liege an verstärkten Berichten über die kommenden neuen Geräte, hat nicht alle Investoren überzeugt, immerhin waren die iPhone-Verkäufe bereits in drei der vorherigen vier Quartale zurückgegangen. Unter viel größerem Druck steht IBM. Der Konzern hat 20 Quartale in Folge Umsatzrückgänge ausgewiesen. Im ersten Quartal lag der Erlös mit 18,2 Milliarden Dollar auf dem niedrigsten Niveau seit dem ersten Quartal 2002. Dass die Investmentlegende Warren Buffett zuletzt ein Drittel des IBM-Anteils von Berkshire Hathaway verkauft hat, spricht Bände. Die IBM-Aktie ist seit Anfang März um rund 20 Prozent abgerutscht und notiert auf dem niedrigsten Niveau seit Oktober 2016.

Die Musik spielt noch auf der Börsenparty, allerdings sind die Risiken unübersehbar…

Um die Risiken einschätzen zu können und auf dem neusten Stand zu bleiben, empfehlen wir das Magazin von onemarkets. Neben Aktuellem zu den Märkten finden Sie hier interessante Themen, Trends und Hintergründe für Ihre Anlageentscheidungen.