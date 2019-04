Jamie Dimon stimmt Aktionäre auf Schwankungen ein

Dimon ist einer der bedeutendsten Manager der USA. Er leitet die größte Bank des Landes, seine Meinung hat also Gewicht. An einen Brief an die JPMorgan Aktionäre, wies er diese auf zunehmende Schwankungen an den Märkten hin. Das Klima an der Börse wird rauer. Die Trauben wachsen nicht mehr in den Mund.