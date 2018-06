Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die US-Tochter von Deutschlands größtem Geldinstitut wurde nach übereinstimmenden Medienberichten von Behörden auf die Liste von Häusern gesetzt, deren interne Risiken zum Zusammenbruch führen könnten, so die Experten von "FONDS professionell".



Der Aktienkurs der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000) sei daraufhin eingebrochen.



Die Deutsche Bank komme aus den negativen Schlagzeilen nicht heraus. Die jüngste entsprechende Meldung komme aus den USA: Die US-Tochter der Bank sei von der Aufsicht für die Einlagensicherung (FDIC) auf die Liste von "Problembanken" gesetzt worden, wie verschiedene Medien übereinstimmend berichten würden. Die Behörden seien offenbar der Meinung, dass die Risiken, die das Geldhaus in seinen Büchern habe, dessen Existenz gefährden könnten. Als Resultat sei der Aktienkurs der Bank am letzten Mai-Tag auf das Rekordtief von 9,16 Euro gefallen - ein Minus von mehr als 7 Prozent. Am Freitagvormittag habe das Papier wieder bei 9,53 Euro notiert.



Den Berichten zufolge veröffentliche die FDIC zwar keine Namen der Banken auf ihrer "Problem-Liste". Personen, die mit der Situation vertraut seien, hätten aber den US-Zweig der Deutschen Bank, der unter dem Namen Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) firmiere, als den jüngsten Neuzugang auf der Liste identifiziert. Die Behörde selbst habe die Meldung auf Anfrage von Zeitungen nicht kommentiert.









Der Grund für das Aufnehmen der DBTCA auf diese Liste sei den Berichten zufolge eine Herabstufung des Unternehmens durch die US-Zentralbank Federal Reserve gewesen, das bereits vor etwa einem Jahr stattgefunden habe. Dem nicht öffentlichen sogenannten "Camels"-Urteil der FED zufolge befinde sich der US-Zweig der Deutschen Bank in problematischer Verfassung, so die Meldungen. Die besten Banken würden auf der von 1 bis 5 reichenden "Camels"-Skala ein Rating von 1 erhalten. Um auf die Liste der "Problembanken" zu gelangen, sei dagegen ein Rating von 4 oder 5 erforderlich.US-Aufsichtsbehörden hätten die größte deutsche Bank zudem erst im März gewarnt: Sie müsse die Versäumnisse, die in einer Reihe von Vergleichen mit der US-Notenbank in den vergangenen Jahren beschrieben worden seien, dringend beheben.Die Deutsche Bank unter ihrem neuen Chef Christian Sewing habe auf die Meldung mit einer Erklärung reagiert, der zufolge es keine Bedenken hinsichtlich der finanziellen Stabilität der Gesellschaft gebe und dass ihre wichtigste US-Bankentochter eine sehr robuste Bilanz habe. "Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass unsere Aufsichtsbehörden verschiedene Bereiche für Verbesserungen in Bezug auf unser Kontrollumfeld und Infrastruktur identifiziert haben", habe die Bank laut einer "Bloomberg"-Meldung geschrieben. "Wir konzentrieren uns sehr darauf, identifizierte Schwachstellen in unseren US-Aktivitäten zu beheben", habe es weiter geheißen.Es sei nicht das erste Mal, dass die Deutsche Bank Probleme mit den US-Behörden habe. Die DBTCA sei bereits im Zusammenhang mit der Einhaltung der sogenannten Volcker-Regel zum Eigenhandel sowie mit Geldwäschegeschäften in Russland ins Zwielicht geraten. Zweimal sei das Institut zudem durch den Stresstest der Federal Reserve gefallen, bis es ihn im Jahr 2017 endlich bestanden habe - nachdem die Anforderungen gelockert worden seien.Die Probleme der Bank würden sich auch im Geschäftsergebnis niederschlagen. Im ersten Quartal des laufenden Jahres sei der Gewinn unter dem Strich deutlich von 575 Millionen im vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf 120 Millionen Euro zurückgegangen. Die Erträge hätten um fünf Prozent auf sieben Milliarden Euro nachgegeben. Vor allem die Investmentbank habe kräftig Federn lassen müssen - die Erträge der Sparte seien im Vergleich zum Vorjahresquartal um 13 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro gesunken. Zudem habe die mittlerweile börsennotierte Fondstochter DWS im ersten Quartal kräftige Mittelabflüsse hinnehmen müssen.