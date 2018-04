US-Banken können hohe Erwartungen nicht erfüllen - CEO Musk will Tesla in H2 in die Gewinnzone führen

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Wien (www.aktiencheck.de) - Am Freitag legten in den USA mit J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) (-2,7%), Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) (-2,8%) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) (-1,6%) gleich drei Schwergewichte aus dem Bankensektor ihre Quartalszahlen vor, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Zwar hätten alle drei Institute in Bezug auf den Gewinn je Aktie die Analystenschätzungen für das erste Quartal übertreffen können, die Abweichungen hätten aber jeweils nur im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich gelegen. Damit dürften die nach der mittlerweile neun Jahre andauernden Bergfahrt bei den US-Banken hohen Erwartungen der Anleger nicht erfüllt worden sein, was zu Gewinnmitnahmen geführt habe.

Heute werde neben Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) mit Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) noch die zweitgrößte Bank der USA Zahlen vorlegen. Im weiteren Wochenverlauf würden aus dem Finanzsektor dann Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) (Dienstag), American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP) und Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) (beide Mittwoch).

CEO Elon Musk habe angekündigt, Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) (+2,1%) im zweiten Halbjahr 2018 in die Gewinnzone führen zu wollen und kein frisches Kapital zu brauchen. Der Halbleiterkonzern Broadcom (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) (+3,1%) habe den Rückkauf eigener Aktien für USD 12 Mrd. angekündigt. (16.04.2018/ac/a/m)