US-BIP – nur in der Schlagzeile gut

Das US-BIP ist im dritten Quartal nach erster (“vorläufiger“) Schätzungum annualisiert real 3,5% gestiegen. Im Vorquartal betrug der Zuwachs4,2%. Das „fühlt“ sich gut an, zumal die Erwartungen mit 3,3% niedrigerlagen. Aber der Teufel steckt im Detail.Der Beitrag des Konsumsektors legte um 0,11% gegenüber dem Vorquartalzu. Die verfügbaren Haushaltseinkommen wuchsen um annualisiert 180Dollar, die Sparquote liegt kaum verändert bei 6,4%. DieVerbraucherausgaben (Güter und Dienstleistungen) trugen 2,69% zumBIP-Ergebnis bei.Der Beitrag der staatlichen Verbrauchsausgaben zum BIP stieg um 0,13%gegenüber dem Vorquartal und macht jetzt 0,56% aus. Der Trend ist hierseit dem Schlussquartal 2017 aufwärts gerichtet.Der BIP-Beitrag der Exporte schrumpfte, und zwar um 1,57% gegenüber demVorquartal. Ebenso sank der Beitrag der Importe im Quartalsvergleich um1,44%. Die Einfuhrzölle zeigten (scheinbar noch) wenig Wirkung – dieImporte stiegen aufs Jahr gesehen um 9,1%. Umgekehrt schrumpften dieExporte zum ersten Mal in 30 Monaten (-3,5%). Das Defizit derNetto-Exporte hat sich im Quartal um fast 100 Mrd. Dollar ausgeweitetund leistete damit einen Beitrag zum BIP-Ergebnis von -1,79%.Der Beitrag der Geschäftsinvestitionen fiel mit -0.04% knapp in dennegativen Bereich, zuletzt war das im vierten Quartal 2015 der Fall. Imzweiten Quartal lag der Beitrag noch 1,14% höher, bei 1,10%. Im erstenkam er auf 1,34%, im Schlussquartal 2017 auf 1,04%. Es scheint, als habesich damit die Wirkung der Steuerreform bereits erschöpft.Die BIP-Veranstaltung wurde gerettet durch seine volatilste Komponente.Die Lagerbestände erhöhten sich um mehr als 76 Mrd. Dollar gegenüber demVorquartal und leisteten damit einen Beitrag von 2,07% zum BIP, 3,24%mehr als im Vorquartal. Die Erhöhung der Lagerbestände macht damit mehrals die Hälfte der BIP-Entwicklung aus (siehe Chart!).Auch wenn unter dem Strich also eine positive BIP-Entwicklung steht –der starke Aufbau der Lagerbestände ist kein tragfähiges Fundament füreine positive BIP-Entwicklung, leistet doch die spätere Reduktion derLagerbestände dann einen negativen Beitrag. Wird der Lagereffekt aus derBIP-Entwicklung herausgerechnet, kommt der BIP-Zuwachs in Q3 aufannualisiert real 1,42%, im Vorquartal lag er demnach bei 5,33% – machteine Differenz von 3,91%.Noch ein Punkt auf der Negativ-Liste: Das Statistikamt nimmt für dasdritte Quartal einen Deflator von annualisiert 1,65% an. Der CPI-U-Indexlag im gleichen Zeitraum jedoch bei 1,83% (der CPI (CPIAUCSL) kam imSeptember auf 2,3%, der von der Fed besonders beachtetePCE-Preis-Indikator (PCEPILFE) kam im August auf 2,0%). EineUnterbewertung der Inflation führt zu höheren realen Wachstumsraten.Wendet man die CPI-U-Inflation auf die nominalen BIP-Daten an, läge diereale BIP-Steigerung lediglich bei annualisiert 3,11%.Positiv zu vermerken ist die Entwicklung der Konsumausgaben,insbesondere die bei langlebigen Gütern. Sie übertrafen die Erwartungenund lagen mit einem jährlichen Zuwachs von 4% auch über dem schonstarken Wert des Vorquartals (+3,8%). Die Investitionen in Wohngebäudedehnten allerdings ihren negativen Trend aus und kontrahierten mit –4%das fünfte Quartal innerhalb der zurückliegenden sechs.Aus der festen Entwicklung der Konsumausgaben und des weiterhinexpandierenden Arbeitsmarktes kann man zwar die Hoffnung schöpfen, dassein starkes Weihnachtsgeschäft nicht nur zum Abverkauf vonLagerbeständen, sondern eventuell sogar zu einem erneuten Aufbau führt.Aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit eines solchermaßen positivbeeinflussten BIP-Verlaufs angesichts der bereits sehr niedrigenArbeitslosenquote? Zudem ist das Verbrauchervertrauen anhaltend gut,seit Anfang 2017 besser als in der meisten Zeit zwischen 2001 und 2007und nahe an den Hochpunkten aus 2000. Wo kommt da noch Potenzial füreine weitere deutliche Verbesserung her?Hinzu kommt: Die Erwartungen der Unternehmen an den positiven Verlaufdes Weihnachtsgeschäfts müssen sehr hoch sein. Zum Vergleich: Im drittenQuartal 2017 lag der Beitrag der Lagerbestände zum BIP mit 1,04% nurhalb so hoch wie jetzt und gegenüber dem Vorquartal nur 0,81% höher(jetzt 3,24%). Demzufolge ist das Enttäuschungspotenzial im Einzelhandelerheblich.Auch der Verlauf der Investitionstätigkeit gibt Anlass für Bedenken. Amzurückliegenden Donnerstag wurden die neuen Aufträge für Kapitalgüter(ex Waffen, ex Flufzeuge) aktualisiert. Sie stiegen im September nurnoch um 1,9% gegenüber dem Vorjahr. Im August lag der Wert noch bei7,8%. Im Dezember 2016, nach der Wahl von Trump zum US-Präsidenten,waren sie zum ersten Mal seit Oktober 2014 wieder in positives Terrainvorgedrungen und hatten in der Spitze im September 2017 um 13,3%zugelegt (siehe Chart!).Nicht besser sieht es mit den Equipment-Investitionen in dervolkswirtschaftlichen Gesamtrechnung aus. Hier betrug der jährlicheZuwachs im dritten Quartal zwar noch 5,8%, er ist auch seit dem erstenQuartal 2017 positiv. Aber der Wert hatte im vierten Quartal 2017 mit+9,6% bereits seine jüngste Spitze erreicht. Die Bestandsgröße verläuftseit dem zweiten Quartal flach auf dem höchsten Niveau seit 2008 (sieheChart!).Damit lautet die Botschaft der aktuellen BIP-Entwicklung trotz des gutenZuwachses in der Schlagzeile: Aufpassen, hier bahnt sich eine negativeEntwicklung an. Vielleicht ist es noch etwas früh, die eingeschlageneRichtung einfach fortzuschreiben, aber die von manchen erhoffte Wirkungder Steuerreform scheint sich nicht nachhaltig in derInvestitionstätigkeit niederzuschlagen. Stattdessen gibt es offenbarsehr hohe Erwartungen an die anhaltende Stärke des Konsumsektors und dasWeihnachtsgeschäft. Ich würde sagen, diese Erwartungen sindunrealistisch hoch.Ob dieses Enttäuschungspotenzial mit der jüngsten Kursentwicklung auchbei Einzelhändlern schon abgearbeitet ist? Wenn nein, dann könnte dasz.B. über Amazon die den Aktienaufschwung in der zurückliegenden Phasemaßgeblich tragende FAANG-Gruppe noch weiter drücken und damit diebreiten Aktienindices belasten (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google).Die Entwicklung von Exporten und Importen im dritten Quartal zeigtzweierlei: Erstens wurde offenbar im Vorgriff auf die Auswirkungen desZollstreits viel importiert. Das hat sich in der Lagerentwicklungniedergeschlagen, drückt aber das BIP. Wenn wegen der wirksam werdendenEinfuhrzölle nun die Importe deutlich sinken, bringt das einen wiederbesser werdenden BIP-Beitrag. Wenn gleichzeitig die Exporte weiterschrumpfen (auch bei festem Dollar), hätte das einen negativen Effekt.Per Saldo dürfte aus dieser Richtung wenig Phantasie für die künftigeBIP-Entwicklung kommen.Somit bleibt: Der Handelsstreit schlägt sich nun in der Entwicklungder US-Wirtschaft negativ nieder. Die Erwartungen an die anhaltendeStärke des Konsumsektors sind (sehr) hoch. Die Investitionstätigkeit istanemisch. Eine giftige Mischung…Erwähnte Charts, weiterführende Verweise und Quellenangaben können hiereingesehen werden: Erwähnte Charts, weiterführende Verweise undQuellenangaben können hier eingesehen werden:http://www.timepatternanalysis.de/Blog/2018/10/28/us-bip-nur-in-der-schlagzeile-gut/