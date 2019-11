US Autozölle für Europa – Trump verschreckt Anleger erneut

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDer Dax gibt die Vortagesgewinne zum Teil wieder ab. Anleger reagieren enttäuscht, dass sich US Präsident Trump doch nicht durchgerungen hat, Zölle auf Autoimporte aus der EU zu verschieben. Auch fehlen klare Aussagen zum Handelsstreit mit China.Die Börsen in Asien standen unter Druck vor allem wegen der Unruhen in Hongkong.Am Dienstag hatte der Dax wieder auf über 13.300 Punkte zugelegt – offensichtlich ist ein gewisses Grundvertrauen in den Aufwärtstrend noch vorhanden. Zu Erinnerung: Das Rekordhoch liegt bei 13.597 Punkten.Heute verarbeiten Anleger erneut viele Quartalszahlen. Auf dem Plan stehen die Berichte von Deutsche Wohnen, Leoni und Lanxess. Außerdem von Ströer, Ado Properties, HHLA, Bechtle, Nordex und Sixt.Infineon knüpfen an an die gute Performance vom Dienstag: Es gibt heute eine frische Kaufempfehlung vom Bankhaus Metzler.Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen verdient gut trotz der Debatte um den Berliner Mietdeckel. In den ersten neun Monaten stieg der operative Gewinn (FFO) 13% auf 416,3 Millionen Euro. Für das laufende Jahr peilt Deutsche Wohnen einen operativen Gewinn von 535 Millionen Euro an. Außerdem hat das Unternehmen angekündigt, 25 Millionen eigene Aktien zurückzukaufen.Der Autozulieferer Leoni steckt sehr tief in den roten Zahlen fest. Das Minus beläuft sich unterm Strich auf 88 Millionen Euro. Durch die Schwäche im Automobilgeschäft sinkt der Umsatz um 4%. Außerdem schmelzen die Barmittel ab: Der Free Cashflow ist negativ. Auf Jahressicht rechnet Leoni mit einem Verlust im Mittleren zweistelligen Millionenbereich.Die Aktien haben in diesem Jahr bereits 60% verloren und taumeln heute knapp 10%.Der Spezialchemiekonzern Lanxess leidet zwar auch unter dem schwachen Automarkt, kann aber an anderer Stelle zulegen: Die Nachfrage steigt nach Wasseraufbereitungstechnik sowie nach Agrar- und Pharmawirkstoffen – so bleibt Lanxess auf Kurs zum Jahresgewinnziel. Der Umsatz in QIII bleibt stabil. Das Ergebnis geht um knapp 4% zurück. Die Werte liegen nur leicht über der Erwartung. Höhere Abschreibungen drücken das Nettoergebnis um 14% auf 69 Millionen.Die geplante Fabrik des Elektroauto-Herstellers Tesla soll angeblich in die Brandenburger Gemeinde Grünheide kommen. Tesla-Chef Elon Musk hatte am Dienstagabend überraschend bei der Verleihung des "Goldenen Lenkrads" von "Auto Bild" und "Bild am Sonntag" in Berlin verkündet, seine europäische Fabrik im Umland von Berlin zu bauen. Tesla hatte schon seit längerem nach einem Standort für eine "Gigafactory" für die Herstellung von Batterien und Fahrzeugen in Europa gesucht. Produktionsstart soll bereits Ende 2021 sein.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.