US-Arbeitsmarktbericht für Mai ist das Datenhighlight

Hannover (www.aktiencheck.de) - Natürlich ist und bleibt die Veröffentlichung des amerikanischen Arbeitsmarktberichts am ersten Freitag (16:00 Uhr) des Monats immer das (globale) Datenhighlight schlechthin, so die Analysten der Nord LB.

Dies gelte insbesondere zu Beginn eines Monats, in dem eine FOMC-Sitzung mit neuen Projektionen und einer Pressekonferenz mit dem Fed-Präsidenten anstehe. Doch da eine Zinsanhebung am 13. Juni diesmal sehr, sehr wahrscheinlich sei, dürften die Zahlen zur aktuellen Beschäftigungslage in den USA kaum noch die Erwartungshaltung zum Rate Hike ändern. Außer,... ja außer, wenn die Arbeitslosenquote auf 5% ansteigen und die neugeschaffenen Stellen bei minus 300.000 ausfallen würden! Davon sei aber nicht auszugehen, da beispielsweise die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Beschäftigungskomponenten der ISM-Umfragen weiterhin insgesamt recht erfreuliche Daten geliefert hätten. So rechnen die Analysten der Nord LB mit einer konstant niedrigen Arbeitslosenquote von 3,9%, mit neugeschaffenen Stellen von 190.000 und einem Lohnwachstum von wieder etwas höheren 0,3% M/M.

Fazit: Die Zinsanhebung im Juni werde kommen, unabhängig von diesem US-Arbeitsmarktbericht. Auf das Statement und die Projektionen des FOMC am 13. Juni werde man aber genau achten müssen, wenn man Hinweise für die Geldpolitik im 2. Halbjahr erhalten möchte. Und dann stünden natürlich die zukünftigen Job Reports im Fokus der Kapitalmarktteilnehmer - wie immer! (25.05.2018/ac/a/m)