US-Arbeitsmarkt überrascht negativ

Die Zahl der Arbeitsplätze in den USA erhöhte sich im März nur um98.000. Erwartet wurden 180.000. Zudem wurden die Zuwächse für diebeiden zurückliegenden Monate nach unten revidiert.Im März ist die Zahl der Arbeitsplätze (non-farm) damit um 1,5%gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Im Februar 2015 betrug die Zunahmenoch 2,3%, seitdem sinkt die Dynamik des Job-Ausbaus. Der Wert von 2,3%wurde seit 2000 nicht mehr überschritten. Im März 2006 wurde ein Zuwachsvon 2,2% erzielt, von dem aus es damals ebenfalls abwärts ging, bis imSeptember 2007 die ein-Prozent-Hürde gerissen wurde. Einige Monatespäter kam es zur Rezession.Trotzdem bleibt die Frage nach dem Grund für solchen Dynamik-Verlust. InZusammenhang mit der weiter sinkenden Arbeitslosenquote wird daraufhingewiesen, dass sich hier eher das ausdünnende Angebot anArbeitskräften widerspiegelt als die nachlassende Nachfrage derUnternehmen. Einige Beobachter führen auch an, dass sich derEinzelhandel auf den zunehmenden Verkauf über das Internet einstellt unddemzufolge hier weniger neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Zudem istanzumerken, dass die Entwicklung der Erstanträge aufArbeitslosenunterstützung weiter nach unten zeigt, was als vorlaufender,günstiger Indikator für die Entwicklung der Arbeitsplätze gilt.Man kann aus meiner Sicht festhalten: So lange die ein-Prozent-Grenzenicht unterschritten wird, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass eineArbeitsmarkt-induzierte Rezession ausbricht. (Bei allem bleiben Zweifelan der Konsistenz der Daten – so liegt die ‘Labor Force Partizipationrate’ bei niedrigen 63%, was nicht zu der geringen Arbeitslosenquote von4,5% passt.)Die durchschnittlichen Stundenlöhne sind im März wie erwartet um gut2,3% angestiegen. Auch hier lässt gegenwärtig die Dynamik nach – imSeptember 2016 lag das jüngste Maximum bei fast 2,7%.Im folgenden Chart (siehe Chart!) ist der Verlauf der Stundenlöhneaufgetragen (blau). Außerdem wird das Produkt aus Stundenlöhnen,Wochenarbeitszeit und Anzahl der Arbeitsplätze (rot) angezeigt, daseinen Hinweis auf die Entwicklung des Nachfragepotenzials derKonsumenten in Arbeit gibt.Seit dem Spätjahr 2010 bewegt sich dieses “Nachfragepotenzial” um 4%jährliche Steigerung herum – jedenfalls deutlich gleichmäßiger als inder gesamten Zeit seit 1980. Der von der Fad besonders beachtetePCE-Preis-Index (ohne Nahrungsmittel und Energie – grün) zeigt mit einemWert von 1,75% (per Februar) eine seit Sommer 2015 anhaltende mäßigeAufwärtsentwicklung. Dies und die Entwicklung der Stundenlöhne lässtgegenwärtig nicht erwarten, dass die Inflation demnächst anfängt zugaloppieren.Der Chart zeigt auch deutlich, dass seit 1980 die jährlichenZuwachsraten des „Nachfragepotenzials“ im großen Bild abnehmen. Zudemverlief die Entwicklung der Stundenlöhne und die des Preisindex bisMitte der 1990er Jahre recht synchron, seitdem ist der Zusammenhangnicht mehr so ausgeprägt. Zu vermuten ist, das sich hier die zunehmendeBedeutung der Informationstechnologie widerspiegelt.Die Aussicht auf eine moderate Preissteigerungstendenz legt nahe, dassdie Fad in ihrer Zinspolitik gegenwärtig keine härtere Gangarteinschlagen wird. Das, gekoppelt mit den enttäuschendenUS-Arbeitsmarktdaten dürfte zum Teil die verhaltene Reaktion im S&P 500erklären und die Gemüter besänftigen, die sich wegen der Ankündigungeiner möglichen Bilanzverkürzung im jüngsten FOMC-Protokoll in hellerAufregung befanden. In der Tat würde ein Verkauf von Bonds aus denBeständen der Fad erstens Auftrieb für das Niveau längerfristiger Zinsenbedeuten, zweitens würde es die Liquiditätssituation verschlechtern.Eine deutliche Reaktion bei den Renditen blieb bisher aus, derDollar-Index erstarkte etwas.Angesichts der zuletzt gemischten Signale der Makrodaten und der langenLaufzeit des gegenwärtigen Bull-Marktes fragt sich natürlich, wie langegeht das noch weiter. Zeitgleich mit der Wahl Trumps zum US-Präsidentenbegann aus meiner Sicht die dritte Phase in einem Bull-Zyklus nachDow-Theorie. Wir befinden uns jetzt im “spekulativen Exzess”, in dem dieKurse v.a. von Hoffnungen und Erwartungen getrieben werden.Vielfach wird von „Trump-Rally“ gesprochen. Gewettet wird darauf, dassdie Vorhaben Deregulierung, kreditfinanzierte Infrastruktur-Ausgaben undSteuersenkungen einen ähnlichen Effekt haben wie die Reagonomics der1980er Jahre. Wenn dem so ist, wäre es weniger plausibel, dass dieAktienmärkte weltweit gleichermaßen steigen. Denn eigentlich müssten dieTrumpschen Vorhaben die US-Wirtschaft begünstigen und andereVolkswirtschaften beeinträchtigen. Mag sein, dass die Erwartung besteht,andere Länder werden auf die wirtschaftpolitische Linie von Trumpeinschwenken. Dann aber würden sich die gegenseitigen Vorteile schnellwieder ausgleichen. Es sei denn, die Investoren vertreten weltweit dieMeinung, jetzt bricht ein neues Zeitalter von globalem Wachstum undWohlergehen an. Hierfür gibt es nun jedoch keinerlei belastbare Anzeichen.Als wichtiger Teil der Erklärung für die wundersame Entwicklung derAktienkurse bleibt dann der Reflations-Trade. Zeitgleich mit dem Bodenim S&P 500 im Februar 2016 erreichten auch die Ölpreise ein Tief,nachdem sie zuvor heftig abgestürzt waren (siehe Chart!).Öl ist in der gegenwärtigen Wirtschaftsetappe der zentrale Rohstoff,daher gehen von der Entwicklung der entsprechenden Preise auch diewichtigsten Impulse aus. Als mit dem Niedergang der Inflation, befeuertu.a. durch den Rückgang der Ölpreise seit Mitte 2014, weltweit dieDeflationssorgen sprießten, kamen die Aktienkurse überall ins Stocken.Und eben umgekehrt – als die Ölpreise im Februar vor einem Jahr einenBoden fanden, verschwand das Gespenst der Deflation. Das gab denAktienkursen früh in 2016 den ersten Schub – im S&P 500 von 1830 auf2190, also 360 Punkte. Daran schloss sich dann im November der zweiteSchub an – im S&P 500 von 2190 bis auf 2390 per Ende Februar, also„lediglich“ weitere 200 Punkte (siehe Chart!).Damit ist bei dem Bull-Run bei Aktien nicht alles Trump, was soaussieht. Bis auf weiteres wird die Inflation das beherrschende Themableiben und die Inflationsillusion Kursphantasie liefern. In diesemSinne gibt es ein gewisses Wechselspiel zwischen der Dynamik derInflation und der medialen “Furcht” vor einer aggressiverengeldpolitischen Gangart.Trotzdem ist natürlich unbestritten, dass die weitere Entwicklung derAktienkurse in ihrer spekulativen Übertreibung auch davon abhängt, ob,wie und wann die Vorhaben der neuen US-Aministration umgesetzt werden.In diesem Zusammenhang dürfte der nächste größere Stolperstein imSchuldendeckel bestehen, den der US-Kongress demnächst anheben muss.Gut möglich, dass die seit fünf Wochen anhaltende Konsolidierung im S&P500 und anderswo in Form eines abwärts gerichteten, sich verbreiterndenKeils (siehe z.B. hier!) den nächsten Aufwärtsschritt vorbereitet.Die US-Arbeitsmarktdaten für März kamen deutlich schlechter herein alserwartet. Dafür gibt es einige Gründe, die auch mit der Reife desaktuellen Konjunkturzyklus zusammenhängen. Die Dynamik derInflationsentwicklung bleibt verhalten, von Seiten der Lohnentwicklunggibt es gegenwärtig keinen Schub.Erwähnte Charts, weiterführende Verweise und Quellenangaben können hiereingesehen werden:http://www.timepatternanalysis.de/Blog/2017/04/08/us-arbeitsmarkt-uberrascht-negativ/