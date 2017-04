US Arbeitsmarkt enttäuscht auf ganzer Linie

Die USA haben auf den mutmaßlichen Giftgaseinsatz reagiert und militärische Ziele in Syrien angegriffen. Aktienmärkte geraten unter Druck. Gold und Öl sind obenauf. Der US Arbeitsmarkt präsentiert sich erschreckend schwach.US-Präsident Trump sagte, Syriens Präsident Baschar al-Assad sei für den Einsatz von Nervengas gegen seine eigene Bevölkerung verantwortlich. Die USA hätten einen Luftwaffenstützpunkt ins Visier genommen, von dem der Giftgaseinsatz gestartet worden sei. Trump forderte ein Ende des Blutvergießens in dem seit Jahren tobenden Bürgerkrieg. Alle bisherigen Maßnahmen hätten Assad aber nicht zum Umdenken veranlasst.Der Dax startet ein halbes Prozent im Minus und bewegt sich bis zum Nachmittag in einer engen Handelsspanne ohne nennenswerte Ausbruchsversuche.Das ändert sich mit dem US Arbeitsmarktbericht:Denn der Arbeitsmarkbericht der US Regierung ist überraschend schwach ausgefallen. Statt der erwarteten 180.000 neuen Jobs im März waren es mit mageren 98.000 gerade mal halb so viel.Nach den überraschend starken Zahlen der privaten Arbeitsagentur ADP vom Mittwoch waren die Flüsterschätzungen und damit die Erwartungshaltung deutlich höher gelegen.Der Dax dreht daraufhin stärker ins Minus, der Euro klettert deutlich zum US Dollar.Im Wettstreit der beiden größten Flugzeugbauer liegt der US-Konzern Boeing in diesem Jahr klar vor seinem europäischen Rivalen Airbus. Im ersten Quartal lieferten die Amerikaner 169 (Vorjahreszeitraum: 176) Maschinen aus. Im Gesamtjahr sollen es zwischen 760 und 765 (2016: 748) Verkehrsflugzeuge sein.Airbus brachte nach eigener Auskunft von Januar bis März 136 Maschinen an die Kunden.Der von Finanzinvestoren umworbene Arzneimittelhersteller verhandelt laut “FAZ” über den Verkauf eines Teils seines Geschäfts in Vietnam.Es gehe um das Gemeinschaftsunternehmen Stada Vietnam, an dem die Hessen 50 Prozent halten.Die Aktionäre von Rhön-Klinikums bekommen den Gewinnrückgang des vergangenen Jahres zu spüren. Die Dividende für 2016 soll deutlich auf 35 (2015: 80) Cent je Aktie gekürzt werden. Der neue Rhön-Chef Stephan Holzinger wagte bislang für das laufende Jahr keine Ergebnisprognose. Er kündigte lediglich an, dass das Ebitda wegen Umstrukturierungen deutlich niedriger ausfallen werde.