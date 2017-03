US-Aktienmarkt ist extrem hoch bewertet

Kräftige Zinserhöhungen der Fed in einem Umfeld schwachen Wirtschaftswachstums scheint für etliche Investoren keine besonders gute Idee zu sein, zumal US-Aktien extrem hoch bewertet sind. So liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des S&P500 auf Basis der Gewinnschätzungen der nächsten zwölf Monate – eine für Analysten und Investoren sehr wichtige Kennzahl – bei 18,4. Erste Anleger beginnen bereits mit der Absicherung, beispielsweise mit dem Put-Optionsschein auf den S&P500 mit der WKN

Das liegt meilenweit über dem langfristigen Schnitt von elf bis zwölf, der dem Gewinnwachstum der Unternehmen entsprach. Die Gewinnschätzungen für die nächsten zwölf Monate werden derzeit im März errechnet, wenn man das Jahr 2017 mit zehn Monaten und 2018 mit zwei Monaten gewichtet. Trotz gegenteiliger Beteuerungen sind sich viele Investoren bewusst, wie extrem überbewertet der S&P500 ist. „Das aktuelle KGV liegt auf dem höchsten Niveau seit 1976 mit Ausnahme der Tech-Blase“, schrieben die Analysten von Goldman Sachs.

Die Analysten von JPMorgan haben neben den obigen Faktoren die Präsidentschaftswahl am 23. April in Frankreich im Auge. Viele Investoren gehen davon, dass die Siegchancen für Marine Le Pen, die Chefin des Front National, bei der Stichwahl am 7. Mai sehr gering sind, weshalb viele Investoren laut der Einschätzung der Analysten von JPMorgan zu Leichtsinn neigen würden. „Eine kurzfristige Marktschwäche (bei US-Aktien) ist wahrscheinlicher als nicht“, schrieb Marko Kolanovic.

In unserer ISIN-Liste finden Sie einige interessante Möglichkeiten von einer solchen Marktschwäche zu profitieren. Wer auf eine kurzfristige Korrektur setzt, schaut sich den S&P 500 Absicherungsput mit der WKN DL8X5E und einem Basispreis von 2250 an (Laufzeit bis 20.04.2017). Alternativ und nicht ganz so riskant ist der Put Optionsschein auf den NASDAQ mit der WKN CY06A (Basispreis 5400; Bewertungstag 21.12.2018). Günstig handeln können Sie diese und weitere Papiere übrigens beim Onlinebroker DeGiro.

Der Chef der Derivate- und Quant-Strategie von JPMorgan hatte 2016 die Entwicklungen am Finanzmarkt so genau vorhergesagt, dass er von der Nachrichtenagentur Bloomberg in Anspielung auf den Zauberer aus den Herr der Ringe-Filmen als „Gandalf“ bezeichnet worden war. Kolanovic ist allerdings der Überzeugung, dass es nach einem kurzen Rückschlag wieder aufwärts gehen werde. „Jede bedeutende Kursschwäche (zum Beispiel fünf Prozent) sollten Investoren als Kaufgelegenheit nutzen“, schrieb der Experte.

Hingegen haben die Analysten der Credit Suisse die Hausse beim S&P500 zum Anlass genommen, um ihr Kursziel für Ende 2017 von 2.300 Punkten auf 2.500 Punkte zu erhöhen. Die Profis raten Investoren, Aktien gegenüber Staats- und Unternehmensanleihen überzugewichten. „Wir glauben, dass wir in den letzten Stadien des Bullenmarktes sind“, schrieben die Experten. Daher könne der Markt nach oben überschießen, woraufhin der Markt erst sehr spät gegen Ende 2017 oder Anfang 2018 nach unten drehen können.

Anleger sollten vor allem den Dollar und die US-Zinsen im Auge behalten. Sollten beide weiterhin sinken, spiegelt das die zunehmenden Sorgen der Investoren wider, dass das US-Wirtschaftswachstum auf absehbare Sicht schwächer ausfallen könnte, als viele Anleger bislang erwartet hatten. Umso mehr könnte es auf die Fed ankommen zu signalisieren, dass sie möglicherweise die Zinsen nicht so schnell und deutlich anheben könnte, wie bislang angekündigt. Ansonsten könnten die Investoren noch deutlich nervöser werden, womit sich die Korrektur beim S&P500 spürbar ausweiten könnte.