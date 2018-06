US-Aktienmarkt hat noch gut 30 Prozent Luft nach oben

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Baltimore (www.aktiencheck.de) - "Der US-Aktienmarkt ist noch nicht einmal ansatzweise in der Nähe eines Höchststands und kann im aktuellen Zyklus gut und gerne noch einmal 30 Prozent aufwärts klettern" - so lautet die deutliche Einschätzung vom Jeffrey Schulze, Investmentstratege bei der Legg Mason-Tochtergesellschaft Clearbridge Investments.



Denn nach dem Hoch des S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) im Januar dieses Jahres habe sich der Index aufgrund der nachfolgenden volatilen Phase wieder von seinem Rekordhoch entfernt. Schulze sehe auch aktuell kein Indiz dafür, dass es zu einem neuen Hoch und damit zu einem baldigen Abschwung kommen könnte: "Sowohl die Zinsen also auch die Bewertungen des Marktes insgesamt müssten dafür deutlich höher sein, als es aktuell der Fall ist."









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Für Anleger, die sich vor größeren Korrekturen in den USA fürchten würden, habe Schulze eine einfache Antwort: "Wir stehen derzeit nicht vor einer größeren Korrektur." Für den Experten sei daher ein Plus von 20 oder sogar 30 Prozent - abhängig von der Entwicklung des Ertragszyklus - am US-Aktienmarkt durchaus realistisch. Er untermauere seine Einschätzung mit einigen Treibern, die nach wie vor Bestand hätten und den Aktienmarkt weiterhin stützen würden. Daher sei ein nachhaltiger Bullenmarkt wie in den Achtzigern und Neunzigern derzeit wahrscheinlicher als eine Korrektur."Die stärksten Aktienkäufer sind derzeit die Unternehmen selbst mit ihren Rückkäufen, die sie weiterhin vorantreiben. Und das bietet eine solide Grundlage für US-Aktien", betone Schulze. Seit 2009 würden Unternehmen im großen Stil US-Aktien kaufen und auch für 2018 lägen die Schätzungen für Rückkäufe bei rund 700 Milliarden US-Dollar. Ein Vergleich zwischen dem Bullenmarkt der Achtziger und dem heutigen, der 2010 begonnen habe, zeige zudem, dass der S&P in den Achtzigern eine kumulierte Rendite von 1.261 Prozent erbracht habe. Bis heute seien es 136,8 Prozent."Es wird viel über das erhöhte Kurs/Gewinn-Verhältnis gesprochen. Für uns ist es jedoch keiner der Hauptindikatoren, die wir uns anschauen. Denn aus der Historie weiß man, dass sich Ausverkäufe damit nicht eindeutig vorhersagen lassen", unterstreiche der US-Experte. Als Beispiel bringe er den Juni 2007, kurz vor der Kreditkrise, als das KGV gerade einmal bei 16,3 und damit deutlich unter dem vorheriger Zeiträume gelegen habe. Heute läge das KGV des S&P 500 bei über 20, womit es aber immer noch unter dem Höchststand von 2009 bleibe. Damals seien es 23,2 gewesen(04.06.2018/ac/a/m)