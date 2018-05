US-Aktienmarkt freundlich - Politische Entwicklungen schlagen europäischen Aktienindices auf den Magen

Wien (www.aktiencheck.de) - Während die US-Aktienindices trotz der Gipfelabsage mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un auf eine durchaus freundliche Woche zurückblicken können, schlugen den europäischen Pendants vor allem die politischen Entwicklungen auf den Magen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Als erstes sei hier die Regierungsbildung in Italien zu erwähnen. Nachdem Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella dem parteilosen Rechtswissenschaftler Giuseppe Conte den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt habe, sei in den kommenden Tagen mit der Präsentation der Kabinettsmitglieder zu rechnen. Es sei davon auszugehen, dass die Parteichefs Salvini (Lega) und di Maio (Fünf Sterne) selbst wichtige Ministerien übernehmen und am Ende in der Regierung das Sagen haben würden. Das bisher offiziell vorgestellte Regierungsprogramm habe für einen Anstieg der Risikoprämie (CDS) und damit für eine gewisse Unsicherheit an den Aktienmärkten gesorgt.









Neben der Befürchtung extrem lockerer Fiskalpolitik sorge auch der von beiden Seiten als Wirtschafts- und Finanzminister vorgeschlagene Ökonom Paolo Savona zusätzlich für Unbehagen. Savona sei einer der bekanntesten Euro-Gegner Italiens und liebäugle auch ganz offen mit einem Austritt Italiens aus der Gemeinschaftswährung. Auch wenn Conte zuletzt versucht habe, die größten Bedenken zu zerstreuen, so liege es dennoch auf der Hand, dass das Verhältnis Italiens zu Europa unter dieser Konstellation auf die Probe gestellt werden dürfte und die Zeichen potenziell auf Konfrontation stünden.Als ob dies für den europäischen Aktienmarkt nicht schon genug Zündstoff mit sich bringe, hätten auch die Hoffnungen auf einen glimpflichen Ausgang der Handelsstreitigkeiten mit den USA einen massiven Dämpfer erhalten. Nachdem sich Präsident Trump bei den Verhandlungen mit China in der Causa ZTE zuletzt entgegenkommender gezeigt habe, so habe er zuletzt vor allem gegen Europa und Japan neue Geschütze ins Feld geführt. Die Absicht der EU, an dem Atom-Abkommen mit dem Iran festzuhalten und sich gegen die US-Sanktionen zu stellen, dürfte sich kaum positiv auf den Handelsstreit auswirken. Unter dem Vorwand "Gefahr für die nationale Sicherheit" habe US-Handelsminister Wilbur Ross eine Prüfung zum Import von Autos eingeleitet, was - ähnlich wie auch bei Stahl und Aluminium - die rechtliche Grundlage für die Einführung von Zöllen bilde. Laut kolportierten Meldungen sollten die Strafzölle in Höhe von 25% ausfallen.Da man sich bereits in der Spätphase des aktuellen Bullenmarktes befindet, haben die Analysten der Raiffeisen Bank International AG dementsprechend auch die kurzfristige Aktien-Übergewichtung erneut reduziert und gleichzeitig die Übergewichtung Europas gegenüber der Schweiz neutralisiert. Sie würden somit ihrebestätigen. (Ausgabe vom 25.05.2018) (28.05.2018/ac/a/m)