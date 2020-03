US-Aktienmarkt: Drei Gründe für Optimismus

die Auswirkungen des Coronavirus auf die US-Wirtschaft sind schwer abzuschätzen, da sich die Situation ständig ändert.von der Franklin Equity Group sieht jedoch mindestens drei Gründe für Optimismus für die US-Aktienmärkte mittel- bis langfristig."Die Bedenken hinsichtlich der möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie belasten weiterhin die Finanzmärkte; wir haben eine erhebliche Volatilität nach unten erlebt, während die Marktteilnehmer versuchen, die Auswirkungen abzuschätzen. Die Situation ändert sich schnell und wird in den nächsten Quartalen sicher das globale Wirtschaftswachstum und die Verbraucherausgaben negativ beeinträchtigen, aber wir glauben, dass die Auswirkungen letztlich aber nur von relativ kurzer Dauer sein werden.Trotz der Unsicherheit sehen wir mehrere Bereiche, die in den kommenden Wochen und Monaten Unterstützung bieten könnten.Erstens, wenn wir uns China, das Epizentrum der Krise, ansehen, verlangsamen sich neue Fälle des Virus, die Menschen kehren an ihren Arbeitsplatz zurück und die Verbraucher beginnen, wieder traditionelle Ausgabenmuster zu verfolgen. In Europa und den Vereinigten Staaten sollten die Eindämmungsstrategien beginnen, die Kurve zu verflachen und das tägliche Leben langsam wieder zu normalisieren.Zweitens erwarten wir in den kommenden Wochen zusätzliche monetäre und fiskalische Impulse in den Vereinigten Staaten und weltweit. Dies folgt auf die jüngsten Zinssenkungen der US-Notenbank und sollte der Wirtschaft zusätzliche Unterstützung bieten, um die Verlangsamung zu bewältigen.Drittens verursachen die Turbulenzen auf den globalen Ölmärkten große Unsicherheit und wirken sich weltweit auf den Energiesektor aus; sie werden jedoch auch zu niedrigeren Rohstoffkosten für viele Unternehmen und niedrigeren Energiepreisen für die Verbraucher führen.Unsere größte Sorge, die wir genau beobachten, ist die Frage, wie sich die COVID-19-Unterbrechungen auf das Verhalten der US-Konsumenten auswirken werden. Gegenwärtig sind Eindämmungsmaßnahmen (z.B. Laden- und Fabrikschließungen, Reisebeschränkungen und Quarantänen) in Kraft, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Diese Maßnahmen sind wahrscheinlich vorübergehender Natur (Monate, nicht Jahre), obwohl die Dauer dieser Maßnahmen eine wichtige Frage ist.Der US-Verbraucher war die treibende Kraft hinter der wirtschaftlichen Expansion des letzten Jahrzehnts und profitierte von der niedrigen Inflation, der starken Beschäftigung und den steigenden Löhnen. Wir sehen zwar keinen langfristigen fundamentalen Grund für eine Änderung dieser Fakten, doch wird erwartet, dass sich die kurzfristigen Daten zum Verbrauchervertrauen und zur Beschäftigung deutlich abschwächen werden. Sobald sich diese Störungen abschwächen, werden wir sehr bald sehen, mit welch hohem Tempo wir zum normalen Alltagsleben zurückkehren können.Angesichts des Marktumfelds ist es wichtig, noch einmal zu betonen, dass Korrekturen in der Geschichte der Finanzmärkte eine Routineerscheinung sind. Diese Zeiten der Marktvolatilität und der wirtschaftlichen Unsicherheit sind für Investoren eine Herausforderung, aber sie haben häufig ausgezeichnete Anlagemöglichkeiten für aktive Manager mit einem sorgfältigen Blick auf das Risikomanagement geboten.Wir gehen vorsichtig vor, haben aber bereits Gelegenheiten gesehen, Positionen in Unternehmen, die wir als qualitativ hochwertig und langfristig wachsend betrachten, aufzubauen oder zu ergänzen. Wir werden unseren Investitionsschwerpunkt weiterhin auf Unternehmen von hoher Qualität legen, die durch fundamentale Aktienanalyse identifiziert wurden.Wie immer suchen wir diejenigen, die unserer Meinung nach die besten Unternehmen sind, die für mehrjährige Wachstumstrends und disruptive Innovationsthemen genutzt werden können. Wir glauben, dass diese Art von Investitionen die aktuelle Volatilität gut überstehen und eine solide risikobereinigte Anlageperformance über einen langfristigen Horizont erzielen können."- Ende des Kommentars -