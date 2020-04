US-Aktien: Rezession ja, mehrjährige Depression nein

während die US-Wirtschaft weiterhin unter der destruktiven Wucht des Coronavirus leidet, wird es nach einigen Monaten auch wieder zu einer Erholung kommen.liefert sein neuestes Update zum US-Aktienmarkt und was er und sein Team mit Blick auf langfristige Investitionen im Auge haben.Unsere Ansicht zu den wirtschaftlichen Auswirkungen in den Vereinigten Staaten spiegelt einen deutlichen Rückgang sowohl der Beschäftigung als auch des Wachstums des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in den kommenden Wochen und Monaten wider. Diese Kennzahlen werden wahrscheinlich bis ins dritte Quartal hinein schwach bleiben, könnten sich aber ab dem vierten Quartal 2020 etwas verbessern. Es ist zwar klar, dass die Vereinigten Staaten vermutlich in eine Rezession fallen werden (definiert als zwei Quartale negativen BIP-Wachstums), doch sehen wir diesen scharfen und schweren Abschwung als vorübergehend an.Die US-Wirtschaft hat eine enorme Tiefe und Stärke; obwohl die Krise viele Wirtschaftsbereiche des Landes auf die Probe stellen wird,Mit Blick auf die Zukunft beobachten wir mehrere Faktoren genau, wenn wir über den Weg zur Erholung nachdenken.wenn wir uns die Länder in Asien anschauen, in denen das Virus die frühesten Auswirkungen hatte, so haben sich neue Fälle in China und Südkorea verlangsamt, die Menschen kehren an ihren Arbeitsplatz zurück und die Verbraucher beginnen, wieder traditionelle Ausgabenmuster zu verfolgen. Die Researchteams von Franklin Templeton in Asien haben vor Ort Perspektiven und Einblicke in die Entwicklung der Situation in der Region. Wir betrachten dies als einen guten Indikator dafür, dass die in den Vereinigten Staaten und Europa ergriffenen Eindämmungsmaßnahmen wirksam zur "Abflachung der Kurve" beitragen können.hat die Federal Reserve schnell gehandelt und dem Markt beträchtliche Liquidität zugeführt. Darauf folgte ein Konjunkturpaket in Höhe von 2 Billionen US-Dollar, das die Wirtschaft in unzähligen Segmenten, sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen, unterstützen sollte. Diese Maßnahmen stehen im Einklang mit umfassenderen Politiken und Programmen, die Regierungen weltweit in dem Bemühen um eine Stabilisierung der Weltwirtschaft umsetzen. Es wird zwar einige Zeit dauern, bis diese Maßnahmen Wirkung zeigen, aber wir glauben, dass sie sehr effektiv sein können.ist der Kern dieser wirtschaftlichen Herausforderungen eine globale Gesundheitskrise. Das Tempo und das Ausmaß unserer Erholung werden sehr stark vom wissenschaftlichen Fortschritt bei Heilmitteln, Impfstoffen und/oder Behandlungen abhängen. Diese Entdeckungen werden enorme Auswirkungen nicht nur darauf haben, wie stark der Abschwung sein wird, sondern auch darauf, wie unser Leben in den kommenden Jahren beeinflusst werden kann.Unsere größte Sorge, die wir genau beobachten, ist die Frage, wie sich die COVID-19-Unterbrechungen auf das Verhalten der US-Konsumenten auswirken werden.Die Auswirkungen der Betriebsschließungen auf die Beschäftigung und die Verbraucher werden schwerwiegend sein; die Arbeitslosenansprüche könnten im kommenden Monat Rekordniveau erreichen. Bereiche wie das Reise- und Gaststättengewerbe und der traditionelle Einzelhandel waren natürlich die ersten, die die Hauptlast der Schließungen zu tragen hatten, aber die Gesamtauswirkungen werden wahrscheinlich noch weitreichender sein. Sobald diese straken Einschnitte Schritt für Schritt aufgehoben werden, werden wir aktiv das Tempo bewerten, mit dem die Rückkehr zum normalen Alltagsleben wieder aufgenommen wird.Viele dieser Bedenken und der Gegenwind sind wahrscheinlich in die aktuellen Aktienbewertungen eingeflossen, obwohl es unserer Meinung nachDie US-Aktienmärkte haben sich in den letzten Wochen schnell und heftig bewegt; während die Korrelationen zwischen den Sektoren zugenommen haben, wird bei genauerem Hinsehen deutlich, dass der Markt auf der Grundlage der Fundamentaldaten unterscheidet, ob es sich nun um Firmen mit Leverage, Zinssensitivität oder dem Ölpreisrisiko ausgesetzt sind oder das Unternehmen deutlich geringere Einnahmen hat, um nur einige zu nennen.Gleichzeitig könnte die Auswirkung der "stay at home"-Reaktion auf die Pandemie die Annahme der von uns identifizierten breiteren Themen der digitalen Transformation beschleunigen. Es beeinflusst die Art und Weise, wie wir Kontakte knüpfen, unsere Arbeit erledigen und Waren und Dienstleistungen beschaffen, und wir erwarten, dass diese Verhaltensänderungen für viele Verbraucher nachhaltige Auswirkungen haben werden.Während dieser Volatilität haben wir Gelegenheiten gesehen, Positionen in unserer Meinung nach qualitativ hochwertigen, langfristig wachsenden Unternehmen, die für die Zukunft gut positioniert sind, zu initiieren oder zu ergänzen. Wie immer suchen wir diejenigen, die unserer Meinung nach die besten Unternehmen sind, die auf mehrjährige Wachstumstrends und disruptive Innovationsthemen setzen. Technologie und Gesundheitssektor sind zwei Bereiche, in denen wir glauben, dass es auch weiterhin ein anhaltendes säkulares Wachstum geben wird; im Bereich der Verbraucher glauben wir, dass in hoch angesehenen, wettbewerbsfähig positionierten Unternehmen Chancen bestehen. Unserer Ansicht nach können diese Arten von Anlagen die derzeitige Volatilität überstehen und eine solide risikobereinigte Anlageperformance über einen langfristigen Horizont erzielen.