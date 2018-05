USU Software-Aktie: Rückkehr zum Umsatz- und Ergebniswachstum - Kaufen! Aktienanalyse

Augsburg (www.aktiencheck.de) - USU Software-Aktienanalyse von der GBC AG:



Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) weiterhin zu kaufen.



Die USU Software AG habe im ersten Quartal 2018 auf Umsatzebene, mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 11,2% auf 21,01 Mio. EUR (VJ: 18,89 Mio. EUR), eine gewohnt hohe Wachstumsdynamik erreicht. Zwar seien für diese Entwicklung unter anderem auch anorganische Effekte (ca. 0,75 Mio. EUR) im Zusammenhang mit der im Mai 2017 erworbenen USU SAS (ehemals EASYTRUST SAS) enthalten, der überwiegende Teil des Umsatzwachstums sei jedoch organischen Ursprungs.



Die regionale Umsatzaufteilung verdeutliche die auf das Auslandswachstum ausgerichtete Fokussierung der USU Software AG. Neben der Akquisition der französischen USU SAS habe die Gesellschaft zielgerichtet die Vertriebsbemühungen bei den ausländischen Tochtergesellschaften gesteigert. Die ersten "Früchte" dieser Strategie würden anhand des bereits erreichten starken Auslandswachstums in Höhe von 37,6% auf 6,91 Mio. EUR (VJ: 5,03 Mio. EUR) ersichtlich. Weitere nennenswerte Wachstumsimpulse sollten mit einem zeitlichen Verzug jedoch erst ab dem zweiten Halbjahr 2018 ersichtlich werden. Das Inlandsgeschäft habe demgegenüber mit lediglich um 1,7% auf 14,09 Mio. EUR (VJ: 13,86 Mio. EUR) zugelegt, wobei hier keine anorganischen Effekte enthalten gewesen seien.



Das um Akquisitionseffekte bereinigte EBIT sei proportional zum Umsatz auf 0,75 Mio. EUR geklettert (VJ: 0,69 Mio. EUR). Damit weise die USU Software AG eine im Vorjahresvergleich unveränderte Marge auf Basis des bereinigten EBIT in Höhe von 3,6% auf. Der noch niedrige Wert der EBIT-Marge sei auf die anhaltende Investitionsphase für das Auslandswachstum zurückzuführen sowie auf den Ausbau der Belegschaft, als Vorbereitung für das erwartete Unternehmenswachstum. Dabei weise die USU Software AG einen Ausbau bei der Anzahl der Mitarbeiter auf 683 (VJ: 604) aus, welcher sowohl aus dem USU SAS-Erwerb als auch aus dem aktiven organischen Belegschaftsausbau stamme. Darüber hinaus hätten sich die Marketingkosten (Ausbau Vertriebsmannschaft, höhere Präsenz auf Messen/Veranstaltungen) mit einer Kostenquote in Höhe von 19,9% (VJ: 19,8%) auf dem hohen Vorjahresniveau bewegt.









Mit Veröffentlichung der Quartalszahlen habe das USU-Management die im Geschäftsbericht 2017 veröffentlichten Prognosen bestätigt. Unverändert werde dabei ein Konzernumsatz in Höhe von 93 bis 98 Mio. EUR und ein bereinigtes EBIT in Höhe von 7,5 bis 10 Mio. EUR in Aussicht gestellt. Insbesondere die forcierten Auslandsinvestitionen sowie der im Ausland erfolgte Vertriebsstart von Knowledge Management sollten im zweiten Halbjahr 2018 für entsprechende Wachstumsimpulse sorgen. Unter Einbezug eines erwarteten Ausbaus des Inlandsgeschäftes sei das erwartete Umsatz- und daraus resultierende Ergebniswachstum eine realistische Annahme.Die Analysten würden ihre im Rahmen der jährlichen Anno-Studie (vom 09.04.2018) veröffentlichten Prognosen beibehalten. Angelehnt an die Unternehmens-Guidance würden sie für das laufende Geschäftsjahr mit Umsatzerlösen in Höhe von 94,91 Mio. EUR rechnen und für die kommenden Geschäftsjahre eine jeweils zweistellige Wachstumsrate erwarten. Das EBIT sollte von einer überproportionalen Entwicklung des margenstarken Produktgeschäftes sowie von nur unterproportionalen Investitionen profitieren. Das bereinigte EBIT sollte sich in den kommenden Geschäftsjahren auf die anvisierte Zielgröße von 15,0% zubewegen.Auf Basis unveränderter Prognosen sowie eines ebenfalls unveränderten Bewertungsmodells behalten Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, ihr bisheriges Kursziel von 27,00 EUR bei. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 24,50 EUR würden sie damit der USU Software-Aktie weiterhin das Rating "kaufen" vergeben. (Analyse vom 28.05.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börse Stuttgart-Aktienkurs USU Software-Aktie:24,70 EUR 0,00% (28.05.2018, 09:15)ISIN USU Software-Aktie:DE000A0BVU28WKN USU Software-Aktie:A0BVU2Ticker-Symbol USU Software-Aktie:OSP2Die USU-Gruppe (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU AG gehören auch die Tochtergesellschaften Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH, USU Consulting GmbH sowie die BIG Social Media GmbH zu der im Prime Standard der Deutschen Börse sowie im GEX notierten USU Software AG. (28.05.2018/ac/a/nw)