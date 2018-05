USU Software-Aktie: Positiver Jahresauftakt - LBBW-Analyst bestätigt Kaufempfehlung - Aktienanalyse

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - USU Software-Aktienanalyse von Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW:

Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie der USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2).

USU Software habe in Q1/2018 den Umsatz um 11,2% yoy auf 21,0 Mio. EUR steigern können. Hierzu habe insbesondere ein starkes Auslandsgeschäft mit einem Plus von +37,6% beigetragen, während sich Deutschland mit +1,7% eher schwach entwickelt habe. Das operative Ergebnis (EBITDA) habe um +37,1% auf 1,1 Mio. EUR zugelegt. Dies sei auch in der guten Entwicklung der Lizenzerlöse begründet, was geholfen habe, den Margendruck durch das hohe Wachstum der Cloudumsätze kompensieren.

Die Investitionen in das Auslandsgeschäft beginnen sich auszuzahlen, so die Analysten der LBBW. Die Umsatzentwicklung werde schon vom Ausland getrieben und ab dem zweiten Halbjahr 2018 würden sich die Analysten auch zunehmend positive Ertragseffekte erhoffen. Die Vorleistungen in Form von höheren Marketing- und Vertriebsaufwendungen im Zusammenhang mit dem Ausbau des Auslandsgeschäfts dürften zwar nicht weniger werden, aber positive Skaleneffekte sollten der Ertragsentwicklung wieder zu mehr Dynamik verhelfen. Dementsprechend habe das Unternehmen auch seine Umsatz-Guidance mit 93 bis 98 Mio. EUR wie auch die Ertragsprognose (EBIT adj.) mit 7,5 bis 10 Mio. EUR bekräftigt.

Die Q1-Zahlen würden in Summe den Annahmen der Analysten entsprechen, sodass sie ihre Jahresprognosen unverändert belassen würden. Zur Bewertung von USU Software würden sie primär ein DCF-Modell verwenden. Hieraus ergebe sich für die Aktie ein fairer Wert von 27,17 EUR, woraus die Analysten ihr unverändertes Kursziel von 27,00 EUR ableiten würden.

Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein bisheriges "kaufen"-Rating für die USU Software-Aktie. Hauptrisiko für den Investmentcase der Analysten wäre eine unerwartet starke Nachfrage nach Cloudlösungen, was zulasten der margenstarken Lizenzerlöse ginge. (Analyse vom 24.05.2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

Börsenplätze USU Software-Aktie:

Xetra-Aktienkurs USU Software-Aktie:

24,50 EUR +1,24% (24.05.2018, 14:30)

Tradegate-Aktienkurs USU Software-Aktie:

24,50 EUR +2,94% (24.05.2018, 14:30)

ISIN USU Software-Aktie:

DE000A0BVU28

WKN USU Software-Aktie:

A0BVU2

Ticker-Symbol USU Software-Aktie:

OSP2

Kurzprofil USU Software AG:

Die USU-Gruppe (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU AG gehören auch die Tochtergesellschaften Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH, USU Consulting GmbH sowie die BIG Social Media GmbH zu der im Prime Standard der Deutschen Börse sowie im GEX notierten USU Software AG. (24.05.2018/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.