Keil nach unten aufgelöst





Beim Währungspaar USD/MXN hatten wir zuletzt mehrfach vor einer Übertreibung nach

oben gewarnt. Nach der Ausprägung eines „shooting stars“, dem anschließenden Rückfall

unter die steigende Trendlinie, welche die Hochs vom Juni 2012 und Februar 2016 verbindet,

ist der Greenback zum mexikanischen Peso mittlerweile noch einen Schritt weiter. So

sorgt der Bruch des steilen Aufwärtstrends seit September 2014 (akt. bei 19,34 MXN)

gleichzeitig für die „bearishe“ Auflösung der zuletzt diskutierten Keilformation (siehe

Chart). Darüber hinaus betonen aktuell auch diverse Indikatoren die Risiken. Nachdem

der RSI zuvor bereits eine negative Divergenz ausgeprägt hatte, steht inzwischen nicht

nur ein Verkaufssignal im Verlauf des Oszillators zu Buche, sondern auch eine abgeschlossene

Toppformation. Selbst der trendfolgende MACD ist zuletzt diesem Beispiel gefolgt und

hat seine Signallinie nach unten durchschnitten. In dieser Gemengelage dürfte sich

die Erholung des Peso fortsetzen. Die horizontalen Unterstützungen bei gut 17 MXN

definieren dabei den nächsten wichtigen Auffangbereich für den US-Dollar. Knapp darunter

verläuft zudem die 38-Monats-Linie (akt. bei 16,54 MXN). Als Stopp-Loss auf der Oberseite

bietet sich der o. g. ehemalige steile Haussetrend an.





















USD/MXN (Monthly)











































