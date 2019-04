USD/JPY: Ab hier wieder interessant

Im Währungspaar US-Dollar (USD) zum japanischen Yen (JPY) sind Bullen am Freitag mit einem Ausbruch über eine entscheidende Hürde vorerst gescheitert. Doch das Gesamtbild stimmt trotzdem zuversichtlich und eröffnet auf mittelfristiger Basis gute Handelsansätze.

Die US-Wirtschaft strotzt vor Kraft, die neusten Zahlen zur Entwicklung in Japan zeichnen jedoch ein gegensätzliches Bild. Die japanische Wirtschaft konnte zuletzt nicht mehr so stark zulegen, wie zuvor erwartet worden war. Ein Blick auf den bisherigen Kursverlauf offenbart für den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen eine seit Jahresanfang bestehende Aufwärtstrendbewegung, die jedoch im Bereich von 112,1365 JPY kurzfristig an ihre Grenzen gestoßen ist. Das bisherige Konstrukt seit März dieses Jahres lässt sich jedoch insgesamt als steigendes Dreieck identifizieren, dass aus technischer Sicht weiteres Aufwärtspotenzial bereithalten dürfte und sogar auf mittelfristiger Basis Signalwirkung entfalten kann. Zuvor muss scheinbar aber noch eine zwischengeschaltete Konsolidierung abgespielt und die jüngsten Wirtschaftsdaten von Großinvestoren erst noch in den Portfolios umgesetzt werden.

Klare Kaufsignale zunächst in Richtung der Jahreshochs aus 2018 bei 114,5495 JPY sind erst über dem Niveau des steigenden Dreiecks und mindestens der Marke von 112,1365 JPY zu erwarten. Mittelfristig könnte oberhalb der Jahreshöchststände aus 2018 ein weiterer Lauf in Richtung 118,6620 JPY eingeleitet werden und eröffnet hierdurch auch für längerfristig orientierte Anleger gute Handelsansätze. Solange jedoch die Hürde bei grob 112,1365 JPY ungebrochen bleibt, wären kurzfristige Rücksetzer zurück auf 111,0000 JPY vorstellbar. Tiefer als 110,8500 JPY sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, weil in diesem Fall ein Bruch des seit Jahresanfang bestehenden Aufwärtstrends drohen würde. Einen schweren Schlag würde der US-Dollar hingegen erleiden, wenn der japanische Yen unter das Niveau von 110,0000 JPY im Vergleich zum US-Dollar aufwertet, dies könnte rasch Abgaben auf 108,0000 JPY hervorrufen, darunter sogar an den Doppelboden um 104,6630 JPY.

USD/JPY (Wochenchart in Yen) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 112,1365 // 113,3265 // 113,7825 // 114,5495 Unterstützungen: 111,3850 // 111,0000 // 110,0179 // 109,4335

Fazit

Mit dem dem ausgewählten Open End Turbo Long (WKN DDX0C8) können kurz- sowie mittelfristig ausgerichtete Anleger von einem steigenden USD profitieren. Den ersten Zielbereich bilden die Hochs aus 2018 bei 114,549 JPY, darüber auf mittelfristige Sicht das Niveau von 118,6620 JPY. Der mit einem Hebel von 43,3 ausgestattete Schein kann bei vollständiger Umsetzung eine überdurchschnittliche Renditechance von 240 Prozent einbringen. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses und kann im Basiswert unterhalb des Niveaus von 110,8500 JPY platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus einStoppkurs bei 1,03 Euro. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 4,8 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: DDX0C8

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,07 - 2,08 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 109,2027 JPY

Basiswert: USD/JPY KO-Schwelle: 109,2027 JPY

akt. Kurs Basiswert: 111,7480 Laufzeit: Open end

Kursziel: 7,32 Euro Hebel: 43,3

Kurschance: + 240 Prozent Quelle: DZ Bank

